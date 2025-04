Il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) rappresenta oggi una delle principali minacce per la salute respiratoria dei neonati. Su questo fronte si concentra l’impegno di istituzioni e comunità scientifica, riunite giovedì 3 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato per la conferenza stampa “Alleati per un’infanzia libera da RSV”, promossa dalla Senatrice Elena Murelli. Presentato all’incontro anche un documento di raccomandazioni, frutto del lavoro congiunto di istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni di pazienti, in collaborazione con Sanofi, con l’obiettivo di garantire un accesso equo alla profilassi contro l’RSV per tutti i bambini nel primo anno di vita.



Fotografie a cura di Simone Zivillica





Andrea Marcellusi – Presidente ISPOR Rome Chapter Annalisa Mandorino – Segretaria generale Cittadinanzattiva Antonio D’Avino – Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Chiara Bini – CEIS – EEHTA Tor Vergata Cristina Zappetti – Dipartimento prevenzione Friuli-Venezia Giulia Sen. Elena Murelli – Segretario di Presidenza del Senato Carbone_Murelli Sen. Elena Murelli – Segretario di Presidenza del Senato Fulvia Filippini – Public Affairs Country Head Sanofi Valeria Fava – Cittadinanzattiva Martina Bruscagnin – Presidente Vivere Onlus Maria Elisabetta Baldassarre – MD associate professor of pediatrics Sandra Frateiacci – Vicepresidente FederAsma e allergie Sen. Elena Murelli – Segretario di Presidenza del Senato Enrico Di Rosa – Presidente Società Italiana di Igiene (SitI) Filippini_Carbone_Murelli Fulvia Filippini – Public Affairs Country Head Sanofi Giovanna Bianco – Responsabile di settore prevenzione e salute della Regione Toscana Gruppo di lavoro Martina Bruscagnin – Presidente Vivere Onlus Massimo Agosti – Presidente Società Italiana di Neonatologia (SIN) Rino Agostiniani – Presidente Società Italiana di Pediatria (SIP) Sandra Frateiacci – Vicepresidente FederAsma e allergie Sen. Elena Murelli – Segretario di Presidenza del Senato In collegamento: Francesca Russo – Coordinatrice interregionale per la prevenzione sanitaria In collegamento: Albano Nehludoff – Dipartimento prevenzione Regione Puglia