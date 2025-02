In occasione della seconda edizione della settimana delle STEM, a Palazzo Wedekind, Formiche ha organizzato il dibattito “A tutto STEM, lezioni di competitività”.

Nonostante l’importanza delle discipline tecnico-scientifiche per l’innovazione e lo sviluppo, il numero di giovani che sceglie percorsi di studio in questi ambiti in Italia resta limitato. Secondo i dati Eurostat, il 6,7% dei laureati nel Paese proviene da materie STEM, un valore nettamente inferiore rispetto alla media europea, che si attesta tra il 12% e il 13%. La differenza influisce sul mercato del lavoro, determinando una carenza di personale qualificato e riducendo la competitività delle imprese e del sistema produttivo nel suo complesso.

Su cosa lavorare? Sulle regole ma anche sulla comunicazione per innescare un processo culturale che incoraggi le famiglie e i ragazzi a scegliere percorsi di studio tecnico scientifici.

Moderato da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche, al dibattito sono intervenuti, Marina Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Isabella Rauti, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Difesa, Marta Schifone, componente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, Guido Borsani, Presidente di Fondazione Deloitte, Walter Villadei, aviatore e astronauta, Alessandra Santacroce, direttore relazioni istituzionali di Ibm e Diego Ciulli, head of government affairs&public policy di Google Italia.