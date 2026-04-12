La settimana politica si è aperta e chiusa nel segno di una parola non detta ma chiarissima: continuità. Dopo la batosta del referendum, ancora molto viva come ferita, Giorgia Meloni ha scelto il Parlamento per difendere il proprio operato e rilanciare l’azione di governo.

Non una presa d’atto della difficoltà, ma un tentativo di rovesciare la narrazione: nessuna “fase 2”, nessun rimpasto, nessun cambio di passo imposto dagli eventi. Il messaggio è stato netto: si va avanti così, perché così si è vinto e così si governa.

Il dibattito in Aula è stato, nei fatti, l’inizio di una campagna elettorale a bassa intensità. I toni, gli attacchi, le repliche hanno confermato che la legislatura è entrata in una fase diversa, in cui ogni passaggio parlamentare diventa anche un posizionamento politico.

Meloni ha provato a riassorbire il colpo del referendum riportando il confronto sul terreno a lei più favorevole (stabilità, credibilità internazionale, leadership) ma senza concedere nulla sul piano dell’autocritica. Una scelta coerente, ma che lascia aperta la domanda su quanto quella sconfitta continuerà a pesare nel medio periodo.

Sul fronte della maggioranza, le nomine delle società di Stato hanno offerto un altro elemento di lettura della fase. Anche qui il segnale generale è stato quello della conservazione, ma meno rigida del previsto.

Il caso più rumoroso è stato l’avvicendamento di Roberto Cingolani alla guida di Leonardo. Tre anni fa la sua nomina era stata letta come una scelta personale e quasi “di rottura” da parte di Meloni.

Oggi il contesto è completamente diverso: la statura politica della Premier è cresciuta, così come la necessità di mantenere un controllo più stretto sugli equilibri internazionali. E gli amministratori delegati, a differenza dei ministri, non sono inamovibili. Se alcune scelte non convincono, si cambia. Il messaggio è arrivato forte e chiaro.

Poi, Forza Italia. Il vertice di ieri tra la famiglia Berlusconi e Antonio Tajani, con la presenza immancabile di Gianni Letta, ha avuto un valore politico che va oltre la cronaca.

Se qualcuno avesse ancora dubbi sull’interesse diretto della famiglia verso il partito, questo incontro li ha dissipati. Il racconto ufficiale parla di “visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore”.

Una formula che, al netto della retorica, indica una cosa precisa: Forza Italia resta un soggetto politico vivo, presidiato dalla famiglia e tutt’altro che destinato a vivacchiare in una stabilità tendente all’immobilità.

Dall’altra parte, qualcosa si muove.

Nelle opposizioni cresce il ruolo di Giuseppe Conte come possibile candidato premier del cosiddetto “campo largo”. Alcuni recenti sondaggi fotografano una situazione solo apparentemente paradossale: il Partito Democratico resta avanti come forza politica, ma Conte risulta più competitivo di Elly Schlein in una eventuale corsa per la leadership di coalizione.

Un dato che ha una sua logica. Conte ha già incarnato una funzione di governo, ha un profilo più “istituzionale” e meno identitario, ed è percepito come figura di sintesi. Schlein, al contrario, continua a rappresentare una leadership più politica e meno trasversale. Due percorsi diversi, due posizionamenti che parlano a elettorati in parte sovrapposti ma non coincidenti.

Nel complesso, la settimana restituisce l’immagine di un sistema che si sta lentamente riassestando dopo uno shock politico.



La maggioranza prova a blindare la propria linea senza aprire fronti interni, l’opposizione cerca di costruire un’alternativa che abbia un volto riconoscibile. In mezzo, una campagna elettorale che non è ancora iniziata ufficialmente, ma che nei fatti è già partita.