L’Europa tra il ritorno della potenza e la sfida cinese

Il mondo nel quale l’Europa ha costruito la propria prosperità non esiste più. Per decenni abbiamo vissuto nell’illusione che la globalizzazione economica, l’interdipendenza commerciale e l’espansione dei mercati avrebbero progressivamente attenuato i conflitti geopolitici. Pensavamo che la storia si stesse muovendo verso una crescente cooperazione internazionale e che il commercio potesse sostituire la competizione tra le potenze. Mentre l’Europa costruiva il proprio “paradiso interno”, fatto di welfare, diritti, stabilità sociale, Stato di diritto e mercato unico, il resto del mondo tornava lentamente ma inesorabilmente alla logica della forza.

La Cina rappresenta il simbolo più evidente di questa trasformazione. Per oltre vent’anni l’Occidente l’ha considerata soprattutto una straordinaria opportunità economica: la fabbrica del mondo, il motore della crescita globale, il partner commerciale indispensabile. Nel frattempo, però, Pechino ha realizzato una profonda trasformazione strategica, industriale e militare. Oggi molti osservatori parlano apertamente della più grande corsa agli armamenti in tempo di pace della storia contemporanea. La leadership cinese non punta soltanto alla crescita economica: mira alla supremazia tecnologica, industriale e militare del XXI secolo e intende ridefinire gli equilibri geopolitici globali.

La guerra in Ucraina ha demolito un’altra illusione europea: quella secondo cui un conflitto armato su larga scala fosse ormai impensabile nel continente. L’aggressione russa non riguarda soltanto Kiev. È una sfida all’intero ordine europeo costruito dopo il 1945 e consolidato dopo il crollo del Muro di Berlino. È la messa in discussione del principio dell’inviolabilità delle frontiere e del diritto dei popoli a scegliere liberamente il proprio destino. Per questo l’Ucraina combatte anche per la sicurezza dell’Europa.

Contemporaneamente gli Stati Uniti hanno modificato le proprie priorità strategiche. Per Washington il teatro decisivo non è più l’Atlantico ma il Pacifico. La competizione tra Stati Uniti e Cina rappresenta oggi il fulcro della politica internazionale. Taiwan, il Mar Cinese Meridionale, i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, le terre rare e le catene globali del valore sono diventati i nuovi terreni dello scontro strategico.

L’Europa resta un alleato fondamentale degli Stati Uniti, ma non è più il centro della strategia americana. A questa perdita di centralità si aggiunge una fragilità strutturale sempre più evidente: il declino demografico. Mentre Asia, Africa e parte del mondo emergente crescono numericamente ed economicamente, l’Europa invecchia, riduce il proprio peso relativo e fatica a sostenere innovazione, produttività e capacità strategica.

In questo contesto la questione cinese assume un valore emblematico. Negli ultimi anni l’Unione europea ha progressivamente preso coscienza delle proprie vulnerabilità. La strategia del “de-risking”, promossa dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen, nasce proprio dalla consapevolezza che l’eccessiva dipendenza da un singolo attore può trasformarsi in un fattore di debolezza geopolitica.

Il problema non riguarda soltanto il gigantesco deficit commerciale europeo nei confronti della Cina. Riguarda soprattutto la concentrazione delle dipendenze in settori strategici: terre rare, componenti tecnologiche, batterie, semiconduttori, materie prime critiche e numerose catene di approvvigionamento essenziali per l’industria europea.

La Commissione europea ha iniziato a reagire. Sono stati introdotti nuovi strumenti di difesa commerciale, procedure anti-sussidi, meccanismi di controllo degli investimenti esteri e strumenti anti-coercizione. Si discute oggi di ulteriori misure per contrastare la sovracapacità produttiva cinese e ridurre le dipendenze più pericolose.

Tuttavia emerge un interrogativo fondamentale: l’Europa dispone davvero della volontà politica necessaria per utilizzare questi strumenti?

La questione tedesca è centrale. Berlino continua a guardare alla Cina come a un mercato indispensabile per la propria industria esportatrice. Migliaia di imprese tedesche operano nel mercato cinese e una parte significativa della competitività industriale tedesca è legata ai rapporti economici con Pechino. Per questo la Germania appare spesso riluttante ad adottare misure che possano provocare ritorsioni commerciali.

Si ripropone così il grande dilemma europeo: la paura delle conseguenze immediate prevale sulla necessità di affrontare i rischi strategici di lungo periodo.

Eppure la percezione di una Cina onnipotente potrebbe essere parziale. Anche Pechino presenta vulnerabilità significative. Il rallentamento economico, la crisi demografica, la disoccupazione giovanile e la debolezza della domanda interna rappresentano sfide importanti per la leadership cinese. La Cina continua ad avere bisogno dell’accesso al mercato europeo, che resta uno dei più ricchi e sofisticati del mondo.

Per questo alcuni analisti sostengono che l’Europa possieda una leva negoziale molto maggiore di quanto essa stessa creda. Il problema non è la mancanza di strumenti. È la mancanza di fiducia nella propria forza.

Negli ultimi trent’anni l’Europa ha costruito un modello straordinario di libertà, diritti sociali, tutela della persona e qualità della vita. Un autentico paradiso civile rispetto a molte altre aree del pianeta. Ma ha trascurato il rapporto tra benessere e potenza. Ha pensato che il diritto internazionale potesse bastare senza una forza capace di difenderlo. Ha creduto che la sicurezza potesse essere delegata agli Stati Uniti e che la prosperità fosse irreversibile.

Oggi scopre di essere energeticamente dipendente, militarmente fragile, tecnologicamente vulnerabile e politicamente divisa. Scopre che il mondo non è entrato in una fase post-storica, ma in una nuova epoca di competizione tra grandi potenze.

La vera sfida europea consiste dunque nel trasformarsi da grande spazio economico e normativo in autentico soggetto politico e strategico. Non significa rinunciare ai propri valori. Al contrario, significa comprendere che quei valori possono sopravvivere soltanto se sostenuti da una solida base industriale, da una reale autonomia tecnologica, da una sicurezza energetica condivisa, da una difesa comune credibile e da una politica estera coerente.

L’Europa dispone ancora di enormi risorse: università, ricerca scientifica, capacità produttiva, qualità democratica, innovazione e mercato interno. Ma nel nuovo disordine mondiale questi elementi non bastano più se non vengono trasformati in potere negoziale e capacità di azione.

La sfida del XXI secolo non è soltanto difendere il benessere europeo. È preservare la rilevanza storica dell’Europa in un mondo che torna a essere governato dalla competizione tra le potenze. Se non saprà compiere questo salto, rischierà di diventare il luogo in cui altri decidono il futuro. Se invece saprà unire prosperità e potenza, libertà e sicurezza, mercato e strategia, potrà continuare a essere uno dei protagonisti della storia globale