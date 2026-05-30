Che segnale ci indicano le elezioni amministrative

Le elezioni amministrative dello scorso weekend hanno prodotto un risultato che, almeno rispetto al clima della vigilia, può essere considerato positivo per il centrodestra e soprattutto per Giorgia Meloni. Dopo settimane complicate, dalla sconfitta al referendum sulla giustizia fino alle tensioni internazionali e alle difficoltà economiche, molti osservatori si aspettavano un’onda lunga di calo del consenso anche sul territorio. Non è andata così.

Le vittorie al primo turno a Venezia e Reggio Calabria sono state la sorpresa più evidente. In entrambi i casi il centrodestra è riuscito a evitare il ballottaggio in contesti che venivano considerati più aperti o quantomeno contendibili.

Ma, più in generale, il dato politico è che la coalizione di governo ha tenuto meglio del previsto quasi ovunque, dimostrando che il logoramento accumulato negli ultimi due mesi non si è ancora trasformato in un rigetto elettorale diffuso.

Naturalmente il voto amministrativo ha dinamiche locali. Lo si dice sempre, soprattutto quando vincono gli altri. Ed è vero: candidati, reti territoriali, amministrazioni uscenti e coalizioni civiche continuano a contare molto più che alle politiche.

Ma sarebbe poco onesto negare che le aspettative della vigilia fossero piuttosto funeree per il Governo. La sensazione dominante era quella di una maggioranza entrata in una fase discendente, appesantita da una serie di infortuni comunicativi e politici accumulatisi nel giro di poche settimane.

Il risultato delle amministrative, invece, suggerisce almeno una frenata di quella narrativa. Giorgia Meloni ha colto subito il punto e, nell’intervista rilasciata a Mattino 5, ha insistito sul fatto che “gli italiani continuano a premiare la concretezza” e che “il Governo non si è mai fermato nemmeno nei momenti più difficili”. Una linea difensiva ma anche offensiva: trasformare il voto locale in una certificazione della tenuta complessiva della maggioranza.

Non è casuale che questa settimana sia stata anche quella del bilaterale con il premier indiano Narendra Modi, ospite a Roma. Un incontro che Palazzo Chigi ha utilizzato per riportare il dibattito sul terreno della politica internazionale e delle relazioni strategiche, uno dei campi su cui Meloni continua a sentirsi più forte.

La relazione con l’India viene raccontata come una direttrice fondamentale per commercio, energia e difesa, ma anche come simbolo di un’Italia che vuole restare centrale negli equilibri globali nonostante le difficoltà interne.

Nel frattempo, l’opposizione continua a vivere una fase ambivalente. Da un lato, i sondaggi continuano a certificare un sostanziale pareggio tra centrodestra e “campo largo”, alimentando la convinzione che la partita delle prossime politiche sia apertissima.

Dall’altro, però, proprio le elezioni locali, tradizionalmente il terreno più favorevole al centrosinistra, non hanno prodotto quel traino politico che molti si aspettavano dopo il referendum.

E qui torna inevitabilmente il tema della legge elettorale. Il nuovo impianto proposto dal centrodestra, un sistema proporzionale con premio di maggioranza al 42% e indicazione obbligatoria del candidato premier , spinge inevitabilmente le opposizioni verso una scelta anticipata della leadership. Un passaggio che oggi appare tutt’altro che semplice.

I sondaggi mostrano infatti un quadro curioso ma politicamente comprensibile: il PD resta il primo partito dell’area progressista, ma Giuseppe Conte continua a essere percepito come figura più competitiva di Elly Schlein in una eventuale corsa di coalizione.

Il risultato è una situazione ancora molto fluida. Il centrodestra non ha invertito automaticamente tutti i segnali negativi delle ultime settimane, ma ha evitato che si consolidasse l’idea di una crisi irreversibile del consenso. L’opposizione continua a vedere un’occasione storica, ma per ora fatica a trasformare il malcontento in vittoria politica concreta.

E forse è proprio questo il dato più interessante di queste amministrative: il sistema politico italiano continua a sembrare molto più contendibile nei talk show e nei sondaggi che nelle urne vere.