La qualità rappresenta uno dei principali driver della farmaceutica, aspetto da cui dipendono la sicurezza, l’efficacia e la conformità dei prodotti finali. Come la si garantisce in uno dei maggiori poli produttivi d’eccellenza, come quello di AbbVie a Campoverde? Ne abbiamo parlato a Periscopio insieme a Claudia Di Filippo, Direttore Qualità di AbbVie Italia. Conduce Axel Donzelli.