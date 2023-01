La presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato oggi David Sassoli in occasione della presentazione del libro “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e l’Europa di David Sassoli“ (a cura di Claudio Sardo, con la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), a quasi un anno della scomparsa dell’ex presidente del Parlamento europeo. Nel pomeriggio Von der Leyen ha anche incontrato la Premier Giorgia Meloni per discutere temi di interesse per l’Italia e per l’Unione europea.

Von der Leyen e il ricordo del ‘Presidente buono’

«David credeva nella democrazia europea, nel suo potere e nel suo potenziale di garantire diritti crescenti a un numero sempre maggiore di persone. Credeva nel ruolo vitale del Parlamento europeo, come Casa della democrazia europea (…) Ma David sapeva anche che la democrazia è fragile e deve essere protetta dai nemici interni ed esterni». Queste le sentite parole della presidentessa von der Leyen, in ricordo di David Sassoli, durante la presentazione del libro che raccoglie i 56 discorsi dell’ex Presidente del Parlamento europeo.

Discorsi che, come sottolineato da Ursula von der Leyen, sintetizzano il grande impegno del ‘Presidente buono’, un uomo con la passione per la democrazia e per l’Europa, nel difendere con saggezza e audacia i valori fondanti dell’Unione. «David sapeva lottare per ciò in cui credeva. Si è battuto per la giustizia sociale nei difficili mesi della pandemia. Si è battuto per la solidarietà all’interno della nostra Unione. È stato persino dichiarato persona non grata dalla Russia, a causa della sua posizione inequivocabile sui diritti umani».

Molti i riferimenti alle sue lezioni di ottimismo e speranza, che hanno contribuito a tracciare tappe fondamentali dell’Unione, da NextGenerationEU al Green Deal, e che oggi costituiscono una bussola per le sfide da affrontare a livello europeo.

Alla presentazione del libro, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il già Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione europea Romano Prodi, e il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

L’incontro con la Premier Meloni

La riconferma del sostegno all’Ucraina contro l’invasione della Russia, l’approvvigionamento dell’energia e la promozione per la competitività dell’industria europea sono stati invece tra i temi oggetto dell’incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente Ursula von der Leyen e la Premier Giorgia Meloni.

Al centro del vertice, la questione relativa al Patto sulla migrazione e l’implementazione del Piano di ripresa e resilienza in Italia. Nel corso dell’incontro è stata anche condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. È stata inoltre espressa soddisfazione per la firma, prevista domani a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta Ue-NATO.

“Dopo il colloquio a Bruxelles in occasione della prima visita all’estero da Presidente del Consiglio, l’incontro odierno, svoltosi con la partecipazione del Ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione” si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine dell’incontro.