Trump-Meloni: alta tensione verso il vertice NATO

Gli esteri irrompono dopo il caso Trump-Meloni. L’opinione pubblica torna a interrogarsi sul rapporto tra Italia e Stati Uniti, che entra in una fase delicata, tra tensioni diplomatiche e tentativi di ricucitura. Dopo lo scontro tra la premier e il tycoon, i fari puntati verso il ruolo dell’Europa, fino al vertice NATO imminente. Il confronto guarda pone la riflessione sugli effetti politici e geopolitici ai fini degli equilibri transatlantici.

Se n’è parlato a Largo Chigi, il consueto format curato da The Watcher Post, in onda su Urania News.

Ospiti in studio: Giampiero Gramaglia – Editorialista The Watcher Post; Andrew Spannaus – Analista politico americano; Domenico Giordano – Arcadia.

🗣️ Conduce Paolo Bozzacchi.

La puntata integrale di Largo Chigi