Al via la partnership tra myPOS e Bancomat per i pagamenti verso le PMI

myPOS, la piattaforma europea di pagamenti e acquiring che supporta oltre 350.000 piccole imprese in più di 30 mercati in Europa, annuncia oggi la partnership con Bancomat, il circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia, per abilitarne l’accettazione ai propri clienti in tutta Italia.

Grazie all’accordo, tutti gli esercenti dotati di dispositivo myPOS potranno accettare pagamenti sul circuito Bancomat e prossimamente negli store online con Bancomat Pay, in modo semplice e sicuro.

La partnership riflette un impegno condiviso: offrire alle piccole imprese italiane un’esperienza di pagamento moderna, affidabile ed uniforme attraverso tutti i principali metodi di pagamento disponibili e, grazie alla sua ampia base clienti, Bancomat rappresenta un tassello fondamentale in questa strategia.

“Bancomat è da sempre parte della vita quotidiana degli italiani, un punto di riferimento nel modo in cui le persone gestiscono i propri pagamenti ogni giorno. La partnership con myPOS nasce da una visione condivisa: rendere ogni transazione più semplice, sicura e accessibile, ampliando ulteriormente la portata del nostro circuito e confermando il nostro ruolo al centro dell’ecosistema dei pagamenti in Italia”, ha dichiarato Massimo Itta, Chief Commercial Officer di Bancomat S.p.A.

“Per le piccole imprese italiane, accettare Bancomat non è un’opzione: spesso è la differenza tra concludere una vendita e perderla”, ha dichiarato Alessandro Bocca, Country Manager Italia di myPOS. “Fino a oggi, troppi merchant hanno dovuto scegliere tra la semplicità di myPOS e la possibilità di accettare Bancomat per soddisfare le aspettative dei loro clienti. Questa partnership colma quel vuoto. Gli imprenditori italiani possono finalmente avere tutto in un unico posto: accredito immediato, prezzi trasparenti, un conto business gratuito e l’accettazione di un circuito presente in moltissimi portafogli italiani. È un momento decisivo per la nostra presenza in Italia”.

“L’Italia è un mercato strategicamente importante per myPOS e Bancomat è fondamentale nel modo in cui i consumatori italiani pagano ogni giorno”, ha dichiarato Oliver Furniss, Chief Product Officer di myPOS. “Portare l’accettazione di Bancomat ai nostri merchant significa permettere loro di servire ogni cliente che entra nel punto vendita, con la velocità, la trasparenza e i prezzi che si aspettano da myPOS”.

Il rollout è previsto per questa estate e sarà reso disponibile sia ai nuovi clienti myPOS sia a quelli già attivi in Italia.

myPOS è una fintech innovativa che supporta clienti di piccole e medie imprese in 30 Paesi dell’Area Economica Europea, oltre che in Svizzera e nel Regno Unito. Offre soluzioni di pagamento semplici e convenienti per il commercio in negozio, online e in mobilità a oltre 350.000 aziende.

La piattaforma myPOS offre alle microimprese e alle PMI tutto ciò di cui hanno bisogno per accettare pagamenti e gestire vari aspetti della loro attività, tra cui la vendita a distanza, l’accelerazione cashflow e l’attivazione dell’e-commerce. Gli imprenditori ricevono un conto commerciante multivaluta gratuito con IBAN dedicati, una carta di debito aziendale, strumenti digitali per la gestione dell’attività e una potente piattaforma per vendere ovunque.

BANCOMAT, il circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia, è uno dei principali attori nel mercato dei pagamenti, con oltre 2,7 miliardi di transazioni annuali, per un valore di circa 200 miliardi di euro. Con il suo ecosistema integrato, BANCOMAT soddisfa le esigenze di milioni di italiani, offrendo ogni soluzione dai prelievi tradizionali ai pagamenti digitali.