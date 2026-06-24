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A Roma la presentazione dell’Annual Report 2025 di AssoBirra: ecco chi c’era

24
Giugno 2026
Di Simone Zivillica

La birra continua a essere uno dei prodotti più presenti nelle occasioni di consumo degli italiani e oggi rappresenta anche una chiave di lettura dei cambiamenti che attraversano il Paese, dall’evoluzione degli stili di vita alle nuove abitudini di consumo. A Roma, AssoBirra ha presentato l’Annual Report 2025, facendo il punto sullo stato di salute di una filiera che genera oltre 10 miliardi di euro di valore e sostiene più di 112 mila posti di lavoro. Al centro del confronto tra imprese, economisti e istituzioni le prospettive di crescita del comparto, la competitività della produzione nazionale, il futuro del canale Horeca e l’espansione delle birre low e no alcol, sempre più protagoniste del mercato.

Fotogallery a cura di Simone Zivillica

Thedy, Bagnolini
Nicola Pantaleo
Giuseppe Perretti
Franco Thedy, Birra Menabrea
Buzio, Bagnolini
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Thedy, Sannella
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Sanella, De Novellis
 Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche 
Sannella, De Novellis
Stefano Vaccari – Segretario Camera dei Deputati


L’evento a Palazzo Ripetta

Paolo Merlin – Vice Presidente AssoBirra
Paolo Merlin – Vice Presidente AssoBirra
Claudia Buzio – Advisor del Presidente per la Coesione Associativa, AssoBirra
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit 
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Sacova, Buzio
Buzio, Patrolongo
Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit 
Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit 
⁠Stefano Vaccari – Segretario Camera dei Deputati
Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit 
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato 
 Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche 
 Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche 

Alessandro Cattaneo, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

Alessandro Cattaneo, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati
Osnato, Cattaneo
Osnato, Cattaneo
Vaccari, Centinaio
Federico Sannella – Presidente AssoBirra
Sacova, Buzio
Giuseppe Micucci – Vice Presidente AssoBirra
Vaccari, Centinaio
Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato 
Stefano Vaccari – Segretario Camera dei Deputati

L’Aperitivo in terrazza

Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato 
Giuseppe Micucci – Vice Presidente AssoBirra
Serena Savoca – Vice Presidente AssoBirra
Tatafiore, Buzio
Federico Sannella – Presidente AssoBirra

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