La birra continua a essere uno dei prodotti più presenti nelle occasioni di consumo degli italiani e oggi rappresenta anche una chiave di lettura dei cambiamenti che attraversano il Paese, dall’evoluzione degli stili di vita alle nuove abitudini di consumo. A Roma, AssoBirra ha presentato l’Annual Report 2025, facendo il punto sullo stato di salute di una filiera che genera oltre 10 miliardi di euro di valore e sostiene più di 112 mila posti di lavoro. Al centro del confronto tra imprese, economisti e istituzioni le prospettive di crescita del comparto, la competitività della produzione nazionale, il futuro del canale Horeca e l’espansione delle birre low e no alcol, sempre più protagoniste del mercato.



Fotogallery a cura di Simone Zivillica

Thedy, Bagnolini Nicola Pantaleo Giuseppe Perretti

Franco Thedy, Birra Menabrea Buzio, Bagnolini Federico Sannella – Presidente AssoBirra Thedy, Sannella Federico Sannella – Presidente AssoBirra

Federico Sannella – Presidente AssoBirra

Sanella, De Novellis Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche Sannella, De Novellis Stefano Vaccari – Segretario Camera dei Deputati



L’evento a Palazzo Ripetta

Paolo Merlin – Vice Presidente AssoBirra Paolo Merlin – Vice Presidente AssoBirra Claudia Buzio – Advisor del Presidente per la Coesione Associativa, AssoBirra Federico Sannella – Presidente AssoBirra Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit Federico Sannella – Presidente AssoBirra

Federico Sannella – Presidente AssoBirra Federico Sannella – Presidente AssoBirra Sacova, Buzio Buzio, Patrolongo Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit ⁠Stefano Vaccari – Segretario Camera dei Deputati Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Mimit Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche

Alessandro Cattaneo, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

Alessandro Cattaneo, Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Osnato, Cattaneo Osnato, Cattaneo Vaccari, Centinaio Federico Sannella – Presidente AssoBirra Sacova, Buzio Giuseppe Micucci – Vice Presidente AssoBirra Vaccari, Centinaio Gian Marco Centinaio – Vicepresidente del Senato Stefano Vaccari – Segretario Camera dei Deputati



L’Aperitivo in terrazza