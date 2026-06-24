La birra continua a essere uno dei prodotti più presenti nelle occasioni di consumo degli italiani e oggi rappresenta anche una chiave di lettura dei cambiamenti che attraversano il Paese, dall’evoluzione degli stili di vita alle nuove abitudini di consumo. A Roma, AssoBirra ha presentato l’Annual Report 2025, facendo il punto sullo stato di salute di una filiera che genera oltre 10 miliardi di euro di valore e sostiene più di 112 mila posti di lavoro. Al centro del confronto tra imprese, economisti e istituzioni le prospettive di crescita del comparto, la competitività della produzione nazionale, il futuro del canale Horeca e l’espansione delle birre low e no alcol, sempre più protagoniste del mercato.