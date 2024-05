La democrazia vive di partecipazione, in ogni ambito della nostra vita e il contributo dei cittadini è fondamentale per costruire un futuro migliore. Alla vigilia delle elezioni europee a Periscopio abbiamo approfondito l’importanza del voto e della partecipazione democratica insieme a Valentina Parasecolo, coordinatrice relazioni media per il Parlamento Europeo in Italia. Conduce Axel Donzelli.