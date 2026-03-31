Ministri sui social, marzo 2026: Locatelli domina il coinvolgimento, Crosetto vola su Instagram

È Alessandra Locatelli la ministra che a marzo ha saputo coinvolgere di più il proprio pubblico sui social. Secondo il report mensile sull’audience digitale dei ministri elaborato da Arcadia, la titolare del dicastero per le Disabilità si è aggiudicata il primo posto nel podio complessivo del coinvolgimento con un tasso del 14,5%, seguita da Alessandro Giuli (12,1%) e Antonio Tajani (11,4%).

Il dato più sorprendente del mese riguarda però Guido Crosetto, che ha segnato un vero cambio di passo nella sua presenza digitale. Il ministro della Difesa ha guidato la classifica dei nuovi follower con +15.183 iscritti su Instagram – quasi il doppio di Tajani, secondo con 8.248 – e ha pubblicato 201 post su X, più di qualsiasi altro collega di governo. Su Facebook ha registrato la migliore post interaction del mese (7,9%) e una crescita percentuale dei follower del 3,1%.

Su Facebook Locatelli si conferma in testa all’engagement con il 12%, davanti a Tajani (7%) e Piantedosi (5,8%). Per i nuovi follower in valore assoluto sulla piattaforma Meta è invece Tajani a guidare con +8.248, seguito da Salvini (+5.155) e Piantedosi (+4.871). Quanto alla crescita percentuale, Alessandro Giuli mantiene il primato con +14%, un dato che si ripete con costanza nei mesi e che segnala una base di follower ancora relativamente contenuta ma in espansione rapida.

Su Instagram la classifica dell’engagement vede in testa Piantedosi (7,2%), Locatelli (5,3%) e Tajani (4,3%), mentre per la post interaction domina Crosetto con il 9%, davanti a Giuli (5,6%) e Calderoli (3,5%). La crescita percentuale dei follower su Instagram premia ancora Crosetto (+22%) e Giuli (+19%), con Calderoli terzo all’8,1%.

Su X – la piattaforma dove i numeri assoluti restano più contenuti – emergono Piantedosi e Giuli rispettivamente per engagement (5,4% e 4,5%) e post interaction (5,6% per Giuli, 2,8% per Foti). Crosetto guida invece la crescita assoluta di follower su X con +2.868, seguito da Tajani (+1.773) e Salvini (+829).

Sul fronte delle menzioni in rete, il mese è stato dominato dal terzetto Salvini–Tajani–Crosetto, rispettivamente con 59.700, 58.100 e 57.400 citazioni. Più in basso ma con un dato che riflette le vicende politiche di fine marzo, Daniela Santanchè ha totalizzato 29.200 menzioni, effetto del braccio di ferro con Giorgia Meloni che ha preceduto le sue dimissioni.

Restano infine fuori dai radar digitali alcuni ministri che non dispongono di account istituzionali su tutte le piattaforme: Giancarlo Giorgetti è assente da Facebook, Instagram e X, mentre Orazio Schillaci non ha profili su nessuna delle tre. Carlo Nordio è presente solo su Facebook.