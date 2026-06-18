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1° Summit nazionale sulle politiche per le malattie rare: chi c’era

18
Giugno 2026
Di Redazione

Le sfide e le opportunità legate alle malattie rare sono state al centro del primo Summit nazionale sulle politiche dedicate a queste patologie, promosso dal Ministero della Salute a Roma. Nel corso dell’evento è stata presentata la “Carta di Roma”, documento elaborato da oltre 90 esperti per individuare criticità e proposte di intervento, con particolare attenzione alla transizione dall’età pediatrica a quella adulta e al rafforzamento della presa in carico sul territorio. Un focus è stato dedicato anche alle innovazioni della genetica e della genomica, dalle nuove tecniche di sequenziamento allo screening neonatale, fino alle applicazioni dell’intelligenza artificiale per migliorare diagnosi, ricerca e assistenza.

Foto di Rachele Maria Curti

Maria Elena Boschi, Copresidente Intergruppo parlamentare “Malattie rare”
Maria Elena Boschi, Copresidente Intergruppo parlamentare “Malattie rare”
Maria Elena Boschi, Copresidente Intergruppo parlamentare “Malattie rare”
Orfeo Mazzella, Copresidente dell’Intergruppo parlamentare “Malattie rare”
Orfeo Mazzella, Copresidente dell’Intergruppo parlamentare “Malattie rare”
Orfeo Mazzella, Copresidente dell’Intergruppo parlamentare “Malattie rare”
Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio
Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio
Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio
Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio
Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla salute
Alma Maria Grandin, giornalista RAI

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