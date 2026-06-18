1° Summit nazionale sulle politiche per le malattie rare: chi c’era

Le sfide e le opportunità legate alle malattie rare sono state al centro del primo Summit nazionale sulle politiche dedicate a queste patologie, promosso dal Ministero della Salute a Roma. Nel corso dell’evento è stata presentata la “Carta di Roma”, documento elaborato da oltre 90 esperti per individuare criticità e proposte di intervento, con particolare attenzione alla transizione dall’età pediatrica a quella adulta e al rafforzamento della presa in carico sul territorio. Un focus è stato dedicato anche alle innovazioni della genetica e della genomica, dalle nuove tecniche di sequenziamento allo screening neonatale, fino alle applicazioni dell’intelligenza artificiale per migliorare diagnosi, ricerca e assistenza.

Foto di Rachele Maria Curti