Parlare di salute ai più giovani con un linguaggio semplice, accessibile e vicino alla loro quotidianità. Nasce con questo obiettivo “Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio“, il nuovo manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network PreSa (Prevenzione e Salute) e da Giunti Editore, promosso dalla Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica (MESIT) in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS), con il patrocinio della Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) e delle associazioni di pazienti La Mattina Dopo e Amici Oltre il Peso, e con il supporto non condizionante di Novo Nordisk. Il progetto è stato presentato a Palazzo Baldassini, a Roma, mercoledì 17 giugno alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, dell’editoria e delle imprese.

L’iniziativa si inserisce in un contesto che rende sempre più urgente il tema della prevenzione. In Italia circa 2 milioni di bambini e adolescenti tra i 3 e i 17 anni vivono una condizione di eccesso di peso, pari a un ragazzo su quattro. Un fenomeno che rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica e che rischia di accompagnare molti giovani anche nell’età adulta, aumentando il rischio di sviluppare patologie croniche e compromettendo la qualità della vita.

Il volume affronta temi come alimentazione, attività fisica, sonno, benessere psicologico ed equilibrio emotivo attraverso racconti illustrati, approfondimenti divulgativi e contenuti interattivi pensati per coinvolgere bambini e famiglie. Le 10mila copie stampate saranno distribuite gratuitamente nella seconda metà di giugno a bordo dei treni Intercity e nelle principali FRECCIALounge d’Italia, con l’obiettivo di portare la cultura della prevenzione fuori dai contesti tradizionali e raggiungere i cittadini nei luoghi della vita quotidiana.

Nel corso dell’evento, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha sottolineato la necessità di costruire una responsabilità collettiva attorno alla salute delle nuove generazioni. «La salute delle nuove generazioni non si tutela solo nei contesti sanitari tradizionali: è una responsabilità condivisa, che chiama in causa le famiglie, la cultura, le istituzioni», ha affermato. Mulè ha ricordato come oggi un ragazzo su quattro sia in eccesso di peso e come la prevenzione debba diventare parte integrante della vita quotidiana, attraverso strumenti capaci di parlare ai più giovani in modo efficace e coinvolgente.

Un messaggio condiviso anche dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che ha evidenziato il valore dell’educazione e della sensibilizzazione come strumenti fondamentali per promuovere stili di vita più sani e costruire una maggiore consapevolezza sui temi della salute fin dall’infanzia.

Sul fronte sanitario, Jens Pii Olesen, General Manager Italia di Novo Nordisk, ha ricordato come l’obesità infantile e adolescenziale rappresenti una delle più importanti sfide di salute pubblica del nostro tempo. «I numeri ci raccontano la dimensione del problema, ma dietro ogni dato ci sono bambini, ragazzi e famiglie che meritano attenzione e supporto», ha dichiarato. Olesen ha inoltre sottolineato che gli effetti dell’obesità vanno oltre l’ambito strettamente sanitario, incidendo sul benessere psicologico, sulle opportunità educative e sulla partecipazione alla vita sociale delle persone.

Secondo Olesen, le evidenze scientifiche dimostrano la necessità di intervenire precocemente attraverso programmi di prevenzione ed educazione alla salute. «Investire nella salute delle nuove generazioni significa investire nel futuro della società», ha concluso, spiegando come iniziative di questo tipo possano contribuire a diffondere maggiore consapevolezza e una cultura della prevenzione duratura nel tempo.

Attraverso il linguaggio del fumetto e una narrazione pensata per i più giovani, “Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio” punta così a trasformare l’educazione sanitaria in un’esperienza accessibile e coinvolgente, promuovendo il rispetto per ogni persona e la consapevolezza che la salute si costruisce giorno dopo giorno attraverso piccoli comportamenti quotidiani.