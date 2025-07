Nel corso di un incontro istituzionale tenutosi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere austriaco Christian Stocker per fare il punto su alcune delle principali sfide comuni che riguardano Italia e Austria, a partire dalla lotta all’immigrazione irregolare.

«Abbiamo fatto il punto sui progressi compiuti in Europa in materia di lotta all’immigrazione irregolare, e c’è tra noi grande sintonia, in particolare anche sul tema delle soluzioni innovative: lavorare immaginando anche nuove soluzioni per un problema diventato sempre più complesso che difficilmente può essere gestito con gli strumenti che abbiamo sempre immaginato» ha dichiarato Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa.

Il tema migratorio è stato centrale nel colloquio tra i due leader, con particolare attenzione alla cooperazione bilaterale. «Il contrasto all’immigrazione irregolare ci tocca entrambi da vicino, per la rotta mediterranea e quella balcanica» ha sottolineato Meloni, aggiungendo che «l’Austria partecipa al tavolo di coordinamento dei cosiddetti Stati light minded in materia di immigrazione, e ringrazio il cancelliere anche per questo. Italia e Austria su questo hanno lavorato fin qui molto bene e continueranno a lavorare ancora meglio nel futuro».

Il vertice si è svolto in un clima di forte collaborazione, suggellato da un’accoglienza ufficiale con picchetto d’onore della Marina militare nel cortile di Palazzo Chigi, dove sono stati collocati quattro pannelli tricolore verticali agli angoli del colonnato.

Oltre all’immigrazione, ampio spazio è stato dedicato alla cooperazione economica e industriale. «Abbiamo discusso di come promuovere la competitività dell’industria europea, siamo d’accordo a lavorare insieme per rendere le politiche europee più pragmatiche ed efficaci» ha dichiarato la premier, sottolineando che «abbiamo sottoscritto congiuntamente il documento sul futuro dell’industria automobilistica e su questa strada siamo determinati ad andare avanti e continuare a lavorare insieme».

Meloni ha poi ribadito l’importanza del processo di integrazione europea per i Balcani occidentali, definendolo una priorità strategica per l’intera Unione: «Il processo di adesione dei Balcani all’Unione europea, che io definisco riunificazione dell’Ue, è fondamentale, particolarmente nel tempo complesso che stiamo vivendo. E penso che l’Europa debba accelerare dando segnali concreti a nazioni che stanno facendo loro meglio per essere parte della nostra famiglia».

Infine, un appello sull’intesa commerciale transatlantica: «Un accordo sui dazi reciprocamente vantaggioso fra Stati Uniti e Unione europea deve essere concluso prima del primo agosto», ha concluso Meloni.