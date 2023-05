Se è vero che lo sport ha il potere di superare qualsiasi ostacolo e diversità, il calcio in parlamento è riuscito a fare di più: far superare le differenze politiche per onorare la ragioni del tifo. Sono tantissimi, infatti, i “club parlamento” delle squadre di calcio. Da nomi illustri del presente a grandi ricordi del passato, ogni anno i club si attivano per iniziative ed eventi. E, esattamente come è successo in tutta Italia, lo scudetto del Napoli è stato festeggiato anche in Piazza Montecitorio dal “Napoli Club Parlamento” guidato dal fondatore Gaetano Quagliariello, ex Senatore di Forza Italia e Ministro per le riforme costituzionali nel Governo Letta dal 2013 al 2014.

Il Club partenopeo è relativamente recente, nato nel 2018 è coordinato in collaborazione con la vicepresidente Annamaria Parente, ex Senatrice di IV, e il tesoriere Massimo Perrino. Tra gli animatori del gruppo segnaliamo Gianluca Cantalamessa (Sen. Lega), Federico Cafiero De Raho (On. M5s), Francesco Emilio Borrelli (On. Verdi), Gimmi Cangiano e Marta Schifone (On. Fratelli d’Italia) e Ivan Scalfarotto (Sen. PD).

Tra i club storici del parlamento c’è quello della Juventus, fondato nel 2004 raccoglie oggi tantissime personalità del mondo della politica italiana. Presidente del gruppo è l’Avv. Maurizio Paniz, ex deputato per il Popolo delle Libertà, ma l’organizzazione del Club è davvero articolata. Presidente Onorario, Francesco Boccia (PD), poi ci sono tre vicepresidenti: Maria Rizzotti (FI), Daniela Sbrollini (IV) e Salvatore Buglio (PD). Tra i membri del direttivo due ministri dell’attuale Governo: quello della Difesa, Guido Crosetto, e quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. L’”Associazione parlamentare Giovanni e Umberto Agnelli” raccoglie tante personalità del mondo della politica ma non solo: dal Ministro per l’ambiente Pichetto Fratin al Commissario europeo per la fiscalità Paolo Gentiloni, ma anche soci onorari extra parlamento come Sergio Brio e Bruno Vespa.

Non potevano mancare i club delle due squadre milanesi. Il più “vecchio” è quello neroazzurro. L’Inter Club Parlamento, infatti, è stato fondato nel 2008 da chi oggi lo presiede: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che pur di non rinunciare a questa carica, scherzando, nelle ore dopo la sua elezione a Palazzo Madama rispondeva così a chi gli chiedeva del suo doppio incarico: “se c’è un’incompatibilità mi dimetto da presidente del Senato”.

Molto più recente, nato nel 2019, il Milan Club Parlamento fondato da Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e coordinato insieme all’immancabile Adriano Galliani (FI). Oltre ai volti noti del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e di una delle leader di Italia Viva Maria Elena Boschi, ci sono anche, tra gli altri, Paola Frassinetti (FdI) e Lorenzo Guerini (PD).

Le squadre della Capitale non potevano essere da meno. Con la sponda giallorossa che vanta addirittura due Club, il “Roma Club Montecitorio” e il “Roma Club Palazzo Madama”. Il primo ha spento proprio quest’anno la sua ventesima candelina, vanta oltre 250 soci ed è presieduto dall’Ex deputato Paolo Cento. Menzione speciale per il Presidente onorario del club, l’ex Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema. Il Vicepresidente del gruppo è l’ex deputato Ignazio Abrignani. In senato, il gruppo conta circa 200 soci ed è guidato dall’ex Senatore Stefano De Lillo.

L’altra metà della città, quella biancoceleste, è rappresentata dal neonato Lazio Club Montecitorio creatosi nel 2020. Alla guida del club Paolo Tracassini (FdI). L’ organigramma è completato dal vicepresidente Claudio Mancini (Pd), dal segretario Luca Sbardella e dal direttivo, composto da Luca Frusone (M5S), Sestino Giacomoni (Forza Italia), Sara De Angelis (Lega). Tra i membri del gruppo spicca il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Non solo al Marassi, ma anche in Parlamento è derby della Lanterna. Recentissimo il Genoa Club “Zeneixi de Roma-Francesco Bruzzone” che è nato solo qualche mese fa grazie all’organizzazione dell’On. Luca Pastorino (+ Europa). Tra gli iscritti il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo (fratello dell’attuale presidente del Genoa) e i deputati liguri Ilaria Cavo, Matteo Rosso, Francesco Bruzzone. La Genova blucerchiata, invece, ha il suo Sampdoria Club Parlamento dalla fine del 2018 presieduto dall’ex Senatore Sandro Biasotti. Tra gli altri club presenti in parlamento anche Fiorentina, Lecce e Salernitana. Non importa quale sia la posizione sulla legge di bilancio piuttosto che le riforme costituzionali, quando si parla di calcio la passione supera tutto e il bar del Parlamento diventa il “bar-sport”. Cene, incontri, assemblee ma anche trasferte e ospitate nei ritiri sono gli appuntamenti glamour che caratterizzano le attività dei club parlamentari che non rinunciano, quando serve, a far sentire la loro voce nei confronti delle società dando voce alle emozioni dei tifosi.