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Quale difesa per l’Europa, a Palazzo San Macuto il confronto su sicurezza, industria e autonomia strategica: ecco chi c’era

07
Maggio 2026
Di Simone Zivillica

A Palazzo San Macuto, nella Sala del Refettorio, la presentazione del volume “Quale difesa per l’Europa?”, curato dal Generale Leonardo Tricarico e dal Professore Gregory Alegi, apre il confronto su uno dei temi più decisivi per il continente: il futuro della sicurezza europea. Dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, fino alle incertezze sul ruolo degli Stati Uniti, al centro del dibattito la capacità dell’Europa di trasformare la pressione geopolitica di questi anni in una strategia comune tra difesa, autonomia industriale e nuovi equilibri internazionali.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Serino, Tricarico
Di Feo, Alegi, Tricarico
Lucio Caracciolo – Direttore Limes
Lucio Caracciolo – Direttore Limes
Lorenzo Guerini – Presidente del COPASIR
Tricarico, Di Feo
Sen. Graziano Delrio
Sen. Stefania Craxi – Capogruppo di Forza Italia al Senato
Alegi, Tricarico, Di Feo
On. Benedetto Della Vedova, Sen. Graziano Delrio
Gianluca Di Feo – Vicedirettore La Repubblica
Gen. Leonardo Tricarico – Presidente della Fondazione ICSA
Gen. Pietro Serino – già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano
Sen. Stefania Craxi – Capogruppo di Forza Italia al Senato
Giuseppe Cossiga – Presidente dell’AIAD
Craxi, Delrio
Serino, Cossiga
Gianluca Di Feo – Vicedirettore La Repubblica
Lorenzo Guerini – Presidente del COPASIR
Gen. Pietro Serino – già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano
Prof. Gregory Alegi – Docente di Storia e politica degli Stati Uniti LUISS
Craxi, Serino, Cossiga
Lorenzo Guerini – Presidente del COPASIR
Giuseppe Cossiga – Presidente dell’AIAD
Gen. Leonardo Tricarico – Presidente della Fondazione ICSA
Prof. Gregory Alegi – Docente di Storia e politica degli Stati Uniti LUISS
Lorenzo Guerini – Presidente del COPASIR
Alegi, Tricarico, Di Feo
Alegi, Tricarico, Di Feo
Serino, Cossiga
Sen. Graziano Delrio
Giuseppe Cossiga – Presidente dell’AIAD
Gen. Leonardo Tricarico – Presidente della Fondazione ICSA
On. Benedetto Della Vedova
Gen. Leonardo Tricarico – Presidente della Fondazione ICSA
Giuseppe Cossiga – Presidente dell’AIAD
Sen. Stefania Craxi – Capogruppo di Forza Italia al Senato
Gen. Pietro Serino – già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano
Giuseppe Cossiga – Presidente dell’AIAD

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