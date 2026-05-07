A Palazzo San Macuto, nella Sala del Refettorio, la presentazione del volume “Quale difesa per l’Europa?”, curato dal Generale Leonardo Tricarico e dal Professore Gregory Alegi, apre il confronto su uno dei temi più decisivi per il continente: il futuro della sicurezza europea. Dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, fino alle incertezze sul ruolo degli Stati Uniti, al centro del dibattito la capacità dell’Europa di trasformare la pressione geopolitica di questi anni in una strategia comune tra difesa, autonomia industriale e nuovi equilibri internazionali.