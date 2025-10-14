Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri, durata circa un’ora e mezza. All’ordine del giorno l’informativa sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), che dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro domani, e l’illustrazione delle linee della Manovra 2026, ovvero lo schema del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2026 e il triennio 2026-2028.

È stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a illustrare le principali misure del provvedimento, che tornerà all’esame del Consiglio dei ministri venerdì, per l’approvazione definitiva. Sul tavolo anche lo schema di decreto con misure urgenti in materia economica, primo passo operativo collegato alla manovra.

«Il ministro ha illustrato la manovra, che sarà di ulteriore esame venerdì», ha confermato il ministro della Protezione civile e del Mare Nello Musumeci, lasciando Palazzo Chigi.

In apertura di seduta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto ai ministri di osservare un minuto di silenzio in memoria dei tre carabinieri rimasti uccisi nell’esplosione di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Per le vittime, il governo ha deliberato i funerali di Stato e la proclamazione del lutto nazionale nelle giornate di oggi e in quella delle esequie.