L’Anticristo della Silicon Valley: Peter Thiel, Roma e la tentazione tecnocratica

In questi giorni Peter Thiel si trova a Roma per una serie di incontri riservati dedicati a un tema sorprendente per un imprenditore della tecnologia: la figura dell’Anticristo. Le conferenze, organizzate con accesso limitato e regole di riservatezza molto rigide, riuniscono accademici, figure del mondo tecnologico e ambienti religiosi in un dibattito che intreccia teologia, geopolitica e innovazione tecnologica.

L’episodio, che potrebbe apparire come un’eccentricità intellettuale di un miliardario della Silicon Valley, è in realtà rivelatore di una trasformazione più profonda. Thiel non è soltanto il cofondatore di PayPal e il presidente di Palantir Technologies, né soltanto uno dei primi grandi sostenitori di Donald Trump nel mondo tecnologico. Negli ultimi anni è diventato uno dei principali teorici di una visione politica che combina libertarismo tecnologico, critica alla globalizzazione e crescente diffidenza verso la democrazia liberale.

Il nucleo della sua analisi parte da una critica severa all’ordine economico nato dopo la fine della Guerra fredda. Per decenni le élite occidentali hanno sostenuto che libero commercio, integrazione economica e diffusione della democrazia liberale fossero processi destinati a rafforzarsi reciprocamente. Thiel considera questa convinzione una delle illusioni strategiche dell’Occidente. Secondo lui la globalizzazione ha rafforzato potenze autoritarie, in particolare la Cina, mentre le economie occidentali hanno progressivamente indebolito la propria base industriale e tecnologica.

Questa diagnosi, condivisa oggi da una parte crescente dell’establishment americano, ha contribuito alla nascita di una nuova sensibilità politica: il cosiddetto nazionalismo tecnologico, secondo cui la competizione globale del XXI secolo si gioca soprattutto sul controllo delle tecnologie avanzate e delle infrastrutture digitali.

Il problema è che il ragionamento di Thiel non si ferma qui. Nel 2009 affermò provocatoriamente di non credere più che libertà e democrazia siano compatibili. L’argomento sottostante è che le democrazie contemporanee tendono a produrre sistemi decisionali lenti, dominati da regolazioni e pressioni redistributive che ostacolerebbero l’innovazione radicale. In questa prospettiva, la politica democratica appare come un freno piuttosto che come una condizione del progresso.

Questa posizione riflette influenze teoriche precise. Durante gli anni a Stanford, Thiel fu allievo dell’antropologo René Girard, la cui teoria mimetica interpreta i conflitti sociali come il risultato di rivalità imitativa. L’idea che le società siano attraversate da tensioni profonde e potenzialmente distruttive ha contribuito a rafforzare in Thiel una visione pessimistica dell’ordine politico moderno. A questa matrice si aggiunge l’interesse per il pensiero di Leo Strauss, che vedeva nella modernità liberale una costruzione fragile e sottolineava il ruolo delle élite intellettuali nella guida delle società politiche. Non mancano infine echi del realismo politico di Carl Schmitt, soprattutto nella sua interpretazione della competizione geopolitica come conflitto strutturale tra potenze.

Le lezioni romane sull’Anticristo rendono visibile un ulteriore aspetto di questa visione. Thiel teme che il vero pericolo per l’umanità non sia il caos ma il suo contrario: un ordine globale capace di stabilizzare definitivamente il mondo, eliminando conflitto e trasformazione storica. In questa narrazione l’Anticristo diventa la metafora di un potere mondiale che promette sicurezza assoluta, attraverso regolazione, governance globale o controllo tecnologico, ma al prezzo di una progressiva neutralizzazione della libertà politica.

Il paradosso è evidente. L’imprenditore che teme un potere globale centralizzato è allo stesso tempo uno dei protagonisti della costruzione delle infrastrutture tecnologiche più potenti del nostro tempo. Attraverso Palantir, le sue tecnologie di analisi dei dati sono già utilizzate da governi, eserciti e agenzie di intelligence in numerosi paesi. L’idea di difendere la libertà attraverso sistemi sempre più sofisticati di sorveglianza e analisi algoritmica rivela una tensione irrisolta nel suo pensiero.

La visita a Roma, con il suo simbolismo religioso e politico, rende questa tensione particolarmente evidente. Non è soltanto un ciclo di conferenze, ma anche un tentativo di collocare il potere emergente della tecnologia dentro una genealogia più ampia della civiltà occidentale. In altre parole, la Silicon Valley cerca legittimazione in un linguaggio più antico: quello della teologia e della filosofia della storia. Il rischio, tuttavia, è che questa operazione finisca per giustificare una nuova forma di potere. Se la tecnologia diventa l’unica forza capace di salvare la civiltà dal declino o dal caos globale, allora il controllo delle infrastrutture tecnologiche tende inevitabilmente a trasformarsi in una forma di sovranità. Ed è proprio questo il punto critico della visione di Thiel: la diagnosi delle contraddizioni della globalizzazione liberale può essere convincente, ma le soluzioni implicite nel suo pensiero sembrano aprire la strada a un ordine politico in cui il potere delle élite tecnologiche rischia di collocarsi progressivamente al di sopra delle istituzioni democratiche.