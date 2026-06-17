Solar & Storage Live Italia, a ottobre di nuovo a Verona

Solar & Storage Live Italia, fiera internazionale dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico, torna alla Fiera di Verona il 7 e l’8 ottobre 2026 per la sua seconda edizione, confermandosi come appuntamento di riferimento per il settore del solare e dello storage energetico. Dopo il debutto nel 2025, la manifestazione è pronta a consolidare il proprio ruolo nel panorama fieristico nazionale delle energie rinnovabili.

Organizzata da Terrapinn con il supporto di Veronafiere, Solar & Storage Live nel 2025 aveva registrato la partecipazione di oltre 100 tra espositori, startup e più dui 4.800 professionisti e operatori del comparto.

Il programma 2026 introduce importanti novità, sempre più orientate alle esigenze concrete della filiera. Tra queste, le Business Strategy & Finance Sessions, un percorso dedicato al finanziamento dei progetti, alla strutturazione finanziaria e allo sviluppo di modelli di business solari scalabili. È prevista inoltre l’istituzione di un Advisory Board, un comitato composto da leader del settore con l’obiettivo di garantire contenuti allineati all’evoluzione del mercato italiano. Il calendario dei convegni vedrà la partecipazione di speaker di primo piano, con esperti provenienti da Edison Spa, Axpo, Centrica Energy, Huawei, Schneider Electric e JA Solar.

Solar & Storage Live Italia fa parte del brand internazionale Solar & Storage Live, una piattaforma globale ideata da Terrapinn, società leader nell’organizzazione di eventi dedicati all’innovazione e alla tecnologia. Con 20 appuntamenti in tutti i cinque continenti, questa rete favorisce il dialogo e la collaborazione tra grandi player internazionali e realtà locali attive nei settori dell’energia solare e dello storage.

L’evento rappresenta inoltre un punto di riferimento per installatori, proprietari immobiliari, imprese industriali e utility che desiderano individuare soluzioni concrete, efficaci e immediatamente applicabili per affrontare la transizione energetica.

A sottolineare il valore del ritorno della manifestazione è anche Gianni Bruno, direttore generale vicario di Veronafiere: «La partnership con Terrapinn unisce due realtà fieristiche internazionali intorno a un obiettivo comune: accelerare la transizione energetica e favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business. Per Veronafiere significa sostenere attivamente con le proprie competenze di organizzatori fieristici progetti che guardano avanti, e farlo nel modo più coerente con la missione di essere un luogo di incontro per l’innovazione, le imprese e le idee».