C’è una soglia oltre la quale il sospetto smette di essere una suggestione partigiana e diventa un problema istituzionale. Quella soglia, per l’amministrazione Trump II, sembra essere stata superata da un fatto molto semplice: non c’è più un solo episodio, né una sola polemica, né una sola fonte. C’è invece una moltiplicazione di casi, di pattern e di testate autorevoli che, da angolazioni diverse, hanno posto la stessa domanda: chi sapeva cosa, e quando? Non è ancora una prova giudiziaria. Ma non è più nemmeno soltanto rumore. Nel giro di dodici mesi, tre aree ad altissimo impatto sui mercati — dazi, Iran, Ucraina — hanno generato movimenti finanziari perfettamente sincronizzati con decisioni o segnali della Casa Bianca trumpiana. E a sollevare dubbi non sono stati soltanto i democratici, i commentatori anti-Trump o l’ecosistema liberal. A farlo sono state Reuters, Wall Street Journal, TIME, PBS, The New Yorker e altre testate mainstream, con livelli diversi di cautela ma con un punto comune: la coincidenza è ormai sistemica. Il caso più noto, e per certi versi più didattico, è quello dell’aprile 2025. Trump annuncia una raffica di tariffe, i mercati vacillano, la volatilità esplode. Poi, all’improvviso, il presidente inverte parzialmente la rotta, sospendendo una parte del pacchetto. Wall Street rimbalza con violenza.

Fin qui, caos trumpiano ordinario. Il problema arriva poche ore prima dell’annuncio. Trump scrive sui social: “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!”. Non è un dettaglio folkloristico. È un messaggio di un presidente in carica, dotato di informazione privilegiata sull’imminente mutamento di policy, rivolto a un mercato che di lì a poco verrà spostato da una sua decisione. TIME ha ricostruito proprio questo nodo: non solo il sospetto di insider trading in senso stretto, ma l’area grigia tra abuso di informazione di governo, manipolazione del sentiment e vantaggio selettivo. Reuters è andata oltre il framing politico e ha guardato ai numeri: opzioni e scommesse finanziarie piazzate in modo estremamente tempestivo prima della pausa sui dazi, con volumi che hanno attirato l’attenzione di operatori e osservatori di mercato. Il punto chiave del reportage Reuters non era “abbiamo la pistola fumante”, ma qualcosa di più serio: ci sono abbastanza anomalie da giustificare scrutinio regolatorio. Anche il Wall Street Journal ha riportato la pressione di parlamentari democratici per una verifica su eventuali operazioni collegate all’annuncio della sospensione. PBS, riprendendo il caso per il grande pubblico, ha sottolineato l’elemento più disturbante: il presidente degli Stati Uniti che, in sostanza, sembra fare il tifo per un movimento di mercato che solo lui sa di poter innescare di lì a poco. Qui il punto non è solo giuridico. È civilizzazionale.

In un sistema minimamente sano, un capo dell’esecutivo non dovrebbe poter twittare come un pump-and-dump ambulante senza che si apra immediatamente una questione di integrità pubblica.

Se il caso dazi poteva essere archiviato dai fedelissimi come “la solita isteria anti-Trump”, il 2026 ha reso quella difesa molto più fragile. Perché i sospetti hanno smesso di concentrarsi su un unico annuncio e hanno iniziato a disegnare un modello ricorrente: trade molto profittevoli, molto grandi, molto ben temporizzati, poco prima di svolte geopolitiche o commerciali decise dalla Casa Bianca.



È esattamente questo il cuore di una importante inchiesta Reuters di fine marzo 2026, che ha raccolto il giudizio di esperti e giuristi su una serie di operazioni che meritano scrutinio per la loro capacità quasi chirurgica di anticipare sorprese di policy trumpiane. Tra i casi citati: tariffe, Iran, mercati delle commodity, opzioni e prediction markets. Non una teoria del complotto, ma un repertorio di anomalie troppo consistente per essere liquidato come fortuna. Ed è a questo punto che il tema cambia natura.

Non si parla più solo di Trump che dice cose sconsiderate sui social. Si parla della possibilità che informazioni sensibili generate dal cuore dell’apparato federale — diplomazia, difesa, commercio, sicurezza nazionale — possano filtrare verso operatori in grado di monetizzarle prima del resto del mondo. In altre parole: la Casa Bianca come terminale informativo di un arbitraggio privato.

Se il dossier dazi era tossico, il dossier Iran è potenzialmente devastante. Secondo Reuters, i senatori Mark Warner e Adam Schiff hanno chiesto formalmente a SEC e watchdog federali di verificare scommesse eccezionalmente ben temporizzate prima di grandi annunci dell’amministrazione Trump, inclusi quelli legati all’Iran. La questione non è marginale: quando un segnale militare o diplomatico riguarda il Golfo, si muovono petrolio, indici, volatilità, trasporti, difesa, dollaro. È la forma più pura di informazione “market moving” che uno Stato possa generare. Il pezzo più duro, però, è arrivato da The New Yorker, che ha ricostruito l’episodio più inquietante: enormi posizioni su futures del petrolio e su equity index futures piazzate pochi minuti prima dell’annuncio di Trump di rinviare un’azione militare contro l’Iran. Tradotto in termini meno eleganti: qualcuno ha messo sul tavolo somme enormi esattamente nella direzione giusta, proprio nel momento giusto, prima che il mercato sapesse. Naturalmente, è ancora possibile invocare la coincidenza. Sempre possibile. Sempre comodo. Ma a un certo punto la coincidenza smette di essere una spiegazione e diventa una religione. Qui non si parla del trader brillante che “legge bene il momentum”. Qui si parla di operazioni che, se confermate nella loro tempistica e dimensione, sembrano costruite su una premessa molto più semplice: qualcuno sapeva. E se qualcuno sapeva, la domanda successiva non è finanziaria. È costituzionale. Il capitolo Ucraina è, al momento, il più difficile da inchiodare in un singolo episodio mediaticamente esplosivo come i dazi o l’Iran. Ma è anche il più istruttivo. Perché ci mostra come funziona il problema anche in assenza della “foto perfetta”. L’amministrazione Trump ha alternato nel tempo messaggi contraddittori, aperture improvvise, minacce di disimpegno, inversioni tattiche e segnali diplomatici sul dossier ucraino. Ogni volta che la Casa Bianca cambia tono su Kiev o su Mosca, si muovono immediatamente energia, difesa, valute, titoli industriali europei e sentiment di rischio globale.

Il punto qui è cruciale: anche senza un singolo “smoking gun” già pubblico, il dossier Ucraina rientra perfettamente nel problema più grande identificato da Reuters e da altri osservatori nel 2026, cioè l’esistenza di un ecosistema politico in cui annunci improvvisi e decisioni geopolitiche ad alto impatto economico sembrano talvolta preceduti da posizionamenti sospettosamente efficaci. Detta brutalmente: se il sistema perde compartimentazione, ogni file di politica estera diventa una potenziale opportunità di front-running.



E quando questo riguarda guerra, cessate il fuoco, forniture militari, sanzioni, energia e ricostruzione, non siamo più nella cronaca finanziaria. Siamo dentro una crisi di affidabilità dello Stato. La vera notizia non è il sospetto. È la normalizzazione del sospetto Il punto più tossico, in fondo, non è nemmeno stabilire oggi se esista già una prova processuale definitiva contro un singolo funzionario o un singolo trader. Il punto è che la struttura trumpiana del potere rende il sospetto perfettamente razionale. Perché Trump governa così: decisioni personalistiche, annunci erratici, politica come spettacolo, cerchie ristrette, messaggi spesso informali e opachi, confine poroso tra interesse pubblico, interesse privato e narrazione politica.

In un assetto del genere, il mercato non si limita a reagire alle decisioni. Comincia a scommettere sull’accesso. E quando il premio non va al miglior analista ma a chi ha la miglior prossimità al potere, il mercato smette di essere un mercato e diventa un’arena feudale ad alta frequenza. È per questo che i reportage di Reuters contano più della polemica social del giorno. Perché Reuters non sta dicendo “Trump è colpevole”. Sta dicendo qualcosa di più destabilizzante: esiste abbastanza materiale anomalo da giustificare indagini serie e coordinate. E una democrazia matura dovrebbe trovare questo già sufficiente per allarmarsi. Non serve la prova definitiva per capire che il problema è già politico. Conviene essere intellettualmente onesti. Non esiste, allo stato delle fonti pubbliche, una prova definitiva e conclusiva che dimostri in tribunale un sistema coordinato di insider trading diretto dall’amministrazione Trump. Questo va detto chiaramente. Chi sostiene il contrario, oggi, sta forzando i fatti. Ma esiste qualcosa che, in una repubblica seria, è già abbastanza grave: trades anomali prima di annunci su dazi, trades anomali prima di annunci sull’Iran, preoccupazioni formali espresse da senatori e watchdog, copertura convergente di testate autorevoli, una struttura di governo che produce incentivi perfetti alla fuga selettiva di informazione. E allora la domanda non è più: “È solo una polemica democratica?” E’ diventata un’altra:

quante volte ancora il mercato dovrà indovinare con precisione millimetrica le mosse della Casa Bianca prima che Washington smetta di fingere che sia tutto normale?