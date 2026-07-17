Midterm: le mani avanti di Trump

Donald Trump torna a fare della sicurezza elettorale il cuore della propria offensiva politica. E lo fa nel momento in cui la partita delle elezioni di metà mandato entra nella fase decisiva. Il presidente americano rilancia il SAVE America Act, chiede norme più stringenti sull’identificazione degli elettori e torna a mettere nel mirino il voto per corrispondenza, sostenendo che rappresenti la principale vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Il messaggio politico è chiaro: per Trump, senza una radicale riforma delle regole del voto, le elezioni rischiano di essere manipolate. Ma dietro la nuova offensiva legislativa c’è anche un evidente calcolo politico. Per gli osservatori internazionali, la Casa Bianca sembra voler costruire fin da ora una narrazione preventiva sull’eventuale sconfitta repubblicana alle Midterm.

Il ritorno dello spettro cinese

Nel discorso pronunciato dalla Casa Bianca, Trump ha rilanciato accuse già avanzate negli anni passati, sostenendo che la Cina avrebbe avuto accesso ai dati di milioni di elettori americani e che tali informazioni avrebbero potuto essere utilizzate per influenzare il processo democratico. «Congress must pass the Voter ID SAVE America Act», ha dichiarato The Donald, collegando direttamente la riforma elettorale alle presunte minacce provenienti da Pechino. Ha inoltre affermato che la Cina avrebbe ottenuto dati relativi a circa 220 milioni di elettori americani, presentando la questione come una minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, le affermazioni di Trump non trovano conferma nelle valutazioni ufficiali dell’intelligence americana rese pubbliche negli anni successivi alle elezioni del 2020. Reuters ricorda che i documenti citati dal presidente non dimostrano un’alterazione del voto e che le stesse agenzie di intelligence avevano concluso che Pechino non aveva modificato il risultato elettorale.

Il SAVE America Act e la stretta sul voto

Il SAVE America Act rappresenta oggi una delle principali priorità legislative della Casa Bianca. Il provvedimento punta a rafforzare la verifica della cittadinanza degli elettori e ad irrigidire le procedure di registrazione al voto. Trump continua inoltre a chiedere un drastico ridimensionamento del voto per corrispondenza, limitandolo a casi eccezionali come il personale militare all’estero o particolari condizioni di salute. Per il presidente, il voto postale costituirebbe infatti uno dei principali punti deboli del sistema elettorale americano.

Secondo Associated Press, Trump ha definito la riforma “essenziale” per garantire elezioni sicure, tornando a sostenere che occorra rafforzare l’identificazione degli elettori e contrastare ogni possibile forma di voto irregolare. La nuova offensiva della Casa Bianca incontra però fortissime contestazioni.

Associated Press evidenzia come numerosi controlli, riconteggi e verifiche condotti negli anni abbiano confermato la regolarità delle elezioni del 2020, senza evidenze di frodi sistemiche tali da modificarne l’esito.

Il Guardian osserva che il discorso presidenziale rischia di alimentare ulteriormente la sfiducia nelle istituzioni democratiche proprio alla vigilia delle Midterm.

Una strategia politica in vista delle Midterm

Sul piano politico, il tempismo appare tutt’altro che casuale.

Con un consenso messo sotto pressione da dossier economici e internazionali, Trump riporta il dibattito sul terreno più favorevole alla propria base elettorale: immigrazione, sicurezza e integrità del voto. Il rischio, secondo numerosi osservatori, è che la campagna sulle presunte vulnerabilità del voto postale finisca per creare fin d’ora una cornice interpretativa in caso di risultati deludenti per il Partito Repubblicano. La strategia ricorda quella già adottata negli anni successivi alle presidenziali del 2020: spostare il confronto dal merito della competizione politica alla legittimità delle regole del gioco.

Il SAVE America Act diventa così molto più di una proposta di legge. È il pilastro di una narrazione politica che punta a sostenere che, senza una stretta sul voto postale e senza nuove verifiche sull’identità degli elettori, il sistema democratico americano resti esposto a interferenze straniere e frodi. Una tesi che Trump continua a difendere con forza, ma che, allo stato delle informazioni pubbliche disponibili, non è stata corroborata da prove accertate dalle autorità competenti. May God bless America.