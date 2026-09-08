Cucina italiana Patrimonio UNESCO: i primi effetti economici

In soli 8 mesi il riconoscimento è già diventato una leva di promozione internazionale. E i primi dati sul turismo enogastronomico suggeriscono che le previsioni di crescita non erano trionfalistiche.



Il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, l’UNESCO ha iscritto la cucina italiana nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Oggi, a distanza di pochi mesi, la domanda non è più soltanto quanto valga il titolo, ma se abbia cominciato a produrre effetti. La risposta è incoraggiante: i primi segnali disponibili vanno nella direzione delle previsioni formulate prima del riconoscimento, soprattutto sul fronte della promozione internazionale e del turismo enogastronomico.

Il primo dato concreto arriva dal 2° Rapporto Turismo DOP, pubblicato il 31 marzo da Fondazione Qualivita, Origin Italia e CSQA con il supporto del MASAF. Nel 2025 sono state censite 667 attività di turismo legate ai prodotti DOP e IGP, con un aumento del 12% rispetto al 2024. Gli eventi sono stati 292, in crescita del 26%, e 60 erano prime edizioni. Il primo segnale di un sistema che sta trasformando la valorizzazione del patrimonio alimentare in attività concrete: eventi, degustazioni, festival, esperienze territoriali. E il rapporto indica che il riconoscimento della cucina italiana è diventato un riferimento per questa evoluzione.



Il secondo segnale è istituzionale. Il Forum Internazionale della Cucina Italiana, tenutosi a maggio, ha presentato il riconoscimento come una leva di sviluppo e promozione internazionale. È il passaggio dalla candidatura alla strategia ex post. La cucina non viene più raccontata soltanto come identità nazionale, ma come patrimonio capace di generare valore per territori, imprese e produzioni.

Il terzo segnale è reputazionale. A giugno lo chef Antonino Cannavacciuolo ha rese note numerose richieste internazionali per raccontare la cucina italiana dopo il riconoscimento. Non è ancora un dato di fatturato, ma è un segnale di attenzione che può tradursi in eventi, collaborazioni e nuove occasioni di promozione.

Il precedente

La ricerca della Cattedra UNESCO dell’Università Unitelma Sapienza di Roma, avviata nel 2023, offre il primo elemento quantitativo utile a leggere questi segnali. Le prime risultanze, relative al periodo 2023-2024, confrontano siti culturali UNESCO con siti simili privi di riconoscimento: gli arrivi turistici sono cresciuti del 7,39% nei primi, contro una diminuzione del 3,26% nei secondi; le presenze sono aumentate del 14,87%, contro il 2,5%.

E’ un precedente che rende credibile l’ipotesi di un ritorno economico. Lo studio suggerisce che il riconoscimento possa rafforzare attrattività, produzioni locali e lavoro. La cucina italiana, però, ha una particolarità: non è un singolo luogo da visitare, ma una rete di territori, pratiche e filiere. È proprio questa diffusione a rendere potenzialmente più ampio il beneficio.

Le previsioni

La stima più precisa è quella del CST per Fiepet-Confesercenti, diffusa nel dicembre 2025. Il riconoscimento potrebbe aumentare le presenze turistiche straniere del 6-8% nei primi due anni, con circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi. Per i 5 anni successivi, lo scenario indicato era una crescita del 2-3%. Il rapporto Turismo DOP mostra che la filiera dell’esperienza enogastronomica si sta ampliando; il Forum di maggio conferma che il riconoscimento viene utilizzato come strumento di promozione; le testimonianze degli operatori segnalano una maggiore attenzione internazionale. Non è ancora possibile dire che quei 18 milioni siano arrivati, ma è già possibile dire che il meccanismo previsto dalle stime si è messo in moto.

La stessa analisi partiva da una base economica molto forte: nel 2024 i visitatori stranieri avevano speso 12,08 miliardi di euro in ristoranti, bar e pubblici esercizi italiani. Il riconoscimento non ha creato questo mercato, ma può contribuire a farlo crescere, soprattutto se riesce a spostare domanda verso territori e produzioni meno conosciuti.

Il racconto internazionale

La stampa internazionale ha colto subito il valore della notizia. Reuters, il 10 dicembre, ha raccontato il riconoscimento come una vittoria culturale e diplomatica, sottolineando il suo possibile impatto sul turismo e sul settore agroalimentare. L’agenzia ha ricordato anche la stima di una crescita turistica fino all’8% e i precedenti della pizza napoletana e di Pantelleria.

The Guardian ha sottolineato la portata storica del riconoscimento: per la prima volta una cucina nazionale nel suo insieme entrava nella lista UNESCO, non soltanto una singola tradizione o ricetta. È un elemento importante anche economicamente, perché amplia il racconto dall’icona gastronomica al patrimonio diffuso.



Il Washington Post ha scelto una chiave ironica, “Bragging rights for Italy”, il diritto di vantarsi. Ma dietro l’ironia c’è un dato reale: il riconoscimento ha rafforzato il posizionamento internazionale dell’Italia come Paese della cultura e dell’esperienza.

AP ha insistito sui rituali della cucina: il pranzo domenicale, la trasmissione delle ricette, il mangiare insieme. È una lettura coerente con il significato UNESCO e con il potenziale economico di un turismo che cerca esperienze, non soltanto prodotti.

Semafor ha invece messo in evidenza il lato economico e geopolitico: Roma spera che il riconoscimento aiuti il turismo e la lotta contro le imitazioni gastronomiche. È il tema del soft power italiano: una reputazione culturale che può sostenere esportazioni, attrattività e capacità di promozione.



Il valore non è soltanto nel piatto, ma nel territorio

La parte più interessante delle previsioni è forse quella meno spettacolare: il riconoscimento può aiutare a distribuire la domanda. Il turista che arriva in Italia per la cucina non cerca soltanto Roma, Firenze o Venezia; può essere interessato a un territorio, a un prodotto, a una tradizione, a un laboratorio, a un ristorante di provincia.



Il 2° Rapporto Turismo DOP mostra proprio questa direzione: le attività crescono in 16 regioni su 20, con Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte ai vertici. È una dinamica che suggerisce come il turismo enogastronomico possa essere una leva di sviluppo anche per realtà più piccole. La ricerca Unitelma, inoltre, indica che i riconoscimenti UNESCO possono avere effetti sulle produzioni locali e sul lavoro. È il motivo per cui la cucina italiana può essere considerata una candidatura economica oltre che culturale: il valore non è soltanto nel piatto servito, ma nella filiera che lo rende possibile.

Il punto politico

Oggi serve trasformare il riconoscimento in politica economica La notizia del 10 dicembre è stata un successo. I primi mesi mostrano che il successo non è rimasto soltanto simbolico. Ma proprio perché i segnali sono positivi, il passaggio successivo deve essere ambizioso: misurare, accompagnare e amplificare gli effetti. Il riconoscimento può diventare una piattaforma per promuovere territori, formazione, prodotti DOP e IGP, ristorazione di qualità e turismo esperienziale. Può anche aiutare a rafforzare la protezione delle produzioni italiane e la loro riconoscibilità sui mercati internazionali. Reuters ha stimato che il settore agroalimentare italiano vale circa il 15% del PIL e che le imitazioni costano al Paese cifre molto elevate: il marchio UNESCO può contribuire a rafforzare il valore della reputazione italiana. La conclusione, dunque, non è che il boom sia già arrivato. È più interessante: i primi segnali sono coerenti con il boom previsto. La crescita delle iniziative DOP, l’attenzione internazionale, la strategia istituzionale e i precedenti economici dei riconoscimenti UNESCO indicano che il riconoscimento sta cominciando a funzionare come leva di attrattività. Il conto definitivo arriverà con i dati su arrivi, presenze, fatturato, occupazione ed export. Ma intanto la cucina italiana ha già fatto il primo passo: da patrimonio riconosciuto a patrimonio valorizzato. E, per un Paese che ha costruito una parte importante della propria forza economica sulla cultura, è un passaggio tutt’altro che secondario.