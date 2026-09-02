Largo Chigi | Italia: autunno caldo

Legge elettorale, manovra, caro energia e campagna elettorale riportano al centro il rapporto tra priorità della politica e problemi reali degli italiani.
Dalla stabilità del governo Meloni al voto del 2027, fino alla crescita di Vannacci e al peso della politica estera, analizziamo i temi che possono incidere sugli equilibri della maggioranza, sulle strategie delle opposizioni e sull’opinione pubblica.
Ospiti in studio: Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo; Rado Fonda – SWG; Alessandro Caruso – Direttore The Watcher Post e Claudio Velardi – Direttore Riformista.
🗣️ Conduce Paolo Bozzacchi