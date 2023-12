Christmas World: la magia del Natale torna a Roma

“Pietro, cosa ti è piaciuto di più di questo villaggio?”

“Andare in giro per il mondo!”

Torna nella capitale la seconda edizione di Christmas World che, nella splendida cornice di Villa Borghese, fino al 7 dicembre farà vivere a piccoli e grandi la magia del Natale. Una passeggiata che il piccolo Pietro ha percorso nei 50mila mq dell’allestimento andando da Londra a Tokyo, da Roma a Nuova Delhi, passando per New York, Parigi, Berlino fino alla Lapponia.

Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, l’evento si amplia con autentici spettacoli folkloristici; 6 musical inediti; una pista di pattinaggio di 800 mq; la città delle luci e quella di Babbo Natale. Senza dimenticare le attrazioni tipiche di Piazza Navona; i concerti Gospel; le 8 aree enogastronomiche come le città riprodotte e la Toy Factory. Oltre all’area dedicata a Willy Wonka: tutto cioccolato e dolci. Ad animare il villaggio gli oltre 700 attori che si esibiscono in tutto il Villaggio e sul palco principale in grado di ospitare circa 2000 spettatori seduti.

Una favola per i bambini, un po’ meno per il portafoglio dei genitori. Ma a Natale, si sa, siamo tutti più buoni.