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Addio a Paolo Cirino Pomicino, protagonista politico e voce del Mezzogiorno

22
Marzo 2026
Di Gianni Pittella

La scomparsa di Paolo Cirino Pomicino mi colpisce profondamente. Con lui ho condiviso un tratto significativo di impegno al Parlamento Europeo, dove, pur nelle differenze, abbiamo saputo costruire battaglie comuni nell’interesse del Mezzogiorno.

Ricordo in particolare il lavoro sulla fiscalità di vantaggio, una sfida importante per dare al Sud strumenti concreti di sviluppo e competitività. In quelle occasioni ho potuto apprezzare la sua intelligenza politica, la determinazione e la capacità di visione.

Oggi se ne va un protagonista della vita pubblica italiana, ma resta il segno di un impegno che ha contribuito a tenere alta l’attenzione sulle ragioni e sulle opportunità del Sud. Ai suoi familiari va il mio più sincero cordoglio.

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