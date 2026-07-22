22 luglio, Utoya e la minaccia che l’Europa continua a sottovalutare

Il 22 luglio ricorre l’anniversario della strage di Utoya, una delle pagine più drammatiche della storia europea contemporanea. Nel 2011 Anders Behring Breivik assassinò 77 persone tra Oslo e l’isola di Utoya, colpendo in gran parte giovani impegnati politicamente. Non fu il gesto isolato di un folle, ma un atto terroristico maturato all’interno di un’ideologia suprematista, xenofoba e profondamente antidemocratica.

A distanza di quindici anni, sarebbe un grave errore considerare quella tragedia un episodio relegato al passato. Al contrario, il terrorismo dell’estrema destra continua a rigenerarsi attraverso una rete transnazionale fatta di propaganda online, manifesti ideologici, simboli condivisi e reciproca emulazione. Una vera e propria “rete nera” che attraversa confini, utilizza i social media come strumento di radicalizzazione e trasforma ogni attentatore in un modello per il successivo.

Gli episodi degli ultimi mesi sono inquietanti. Dall’omicidio del piccolo Kobiljon Aliev vicino a Mosca, trasmesso in diretta dal suo assassino che esibiva il riferimento simbolico al “2083” di Breivik, fino al diciassettenne arrestato in Italia mentre progettava una strage in una scuola ispirandosi apertamente a Breivik e Brenton Tarrant. Dall’ attentato contro il Centro islamico di San Diego, accompagnato da un manifesto suprematista, fino al dodicenne fermato in Sicilia mentre progettava di aggredire compagni musulmani e una studentessa nera, dopo essersi nutrito degli stessi riferimenti ideologici diffusi online.

Anche l’assassinio del lavoratore maliano Bakari Sako a Taranto richiama la necessità di riflettere sul clima di odio che può trasformarsi in violenza estrema contro chi viene percepito come “diverso”. Ogni episodio ha caratteristiche proprie e responsabilità individuali che spettano alla magistratura accertare, ma il filo dell’intolleranza e della disumanizzazione non può essere ignorato.

Questi fatti dimostrano che non siamo di fronte a episodi scollegati, ma a un ecosistema estremista che si alimenta attraverso internet, le piattaforme digitali e comunità virtuali dove si celebrano gli autori delle stragi precedenti, si condividono manifesti, si diffondono teorie cospirazioniste come quella della cosiddetta “Grande Sostituzione” e si incoraggia il passaggio all’azione.

Per troppo tempo l’Europa ha concentrato la propria attenzione quasi esclusivamente sul terrorismo di matrice jihadista. Quella minaccia resta reale e va contrastata con determinazione. Ma sarebbe altrettanto pericoloso sottovalutare la crescita del terrorismo suprematista e xenofobo, che coinvolge sempre più spesso adolescenti e giovanissimi radicalizzati in rete.

La risposta non può limitarsi alla repressione. Ritengo essenziale e urgente rafforzare la cooperazione tra intelligence e forze di polizia europee, monitorare con maggiore efficacia gli spazi digitali dove prospera la propaganda dell’odio, investire nell’educazione civica e nella cultura democratica, sostenere programmi di prevenzione della radicalizzazione e pretendere una maggiore responsabilità delle piattaforme online.

Ricordare Utoya significa assumersi una responsabilità collettiva. Non soltanto onorare la memoria delle vittime, ma riconoscere che l’odio organizzato continua a cercare nuovi adepti e nuovi bersagli. La democrazia non viene minacciata soltanto dalle armi, ma anche dalle ideologie che trasformano il diverso in un nemico da eliminare.

L’Europa è nata per sconfiggere i nazionalismi estremi, il razzismo e la violenza politica che hanno devastato il Novecento. Difendere quella eredità oggi significa riconoscere senza esitazioni che il terrorismo suprematista rappresenta una minaccia concreta alla nostra sicurezza, alla convivenza civile e ai valori fondanti dell’Unione europea. Ignorarlo sarebbe il modo più pericoloso di tradire la lezione di Utoya.