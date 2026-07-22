A Villa Spada, residenza dell’Ambasciatore d’Irlanda a Roma, Camera di Commercio Italiana in Irlanda, Unioncamere, Assocamerestero e IBEC hanno firmato un accordo per rafforzare i rapporti economici tra Italia e Irlanda. L’intesa punta a favorire scambi, investimenti e progetti comuni, con una dimensione anche europea, e apre la strada a nuove collaborazioni nei settori strategici. Una firma che assume particolare rilievo durante la presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea. Le voci dei protagonisti.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Danny McCoy – CEO IBEC Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Danny McCoy – CEO IBEC Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia McCullough, Pozza Danny McCoy – CEO IBEC Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Giampiero Zurlo – Presidente UTOPIA Giampiero Zurlo – Presidente UTOPIA McCullough, Valentini, Pozza Valentino Valentini – Viceministro MIMIT McCullough, Tripoli Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda Piero Tatafiore McCullough, Valentini McCullough, Valentini McCullough, Valentini Valentino Valentini – Viceministro MIMIT Valentino Valentini – Viceministro MIMIT Pietribiasi, Valentini, Tatafiore, Zurlo Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia Valentino Valentini – Viceministro MIMIT Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda Danny McCoy – CEO IBEC Danny McCoy – CEO IBEC Giuseppe Tripoli – Segretario Generale Unioncamere Giuseppe Tripoli – Segretario Generale Unioncamere Mario Pozza – Presidente Assocamerestero Mario Pozza – Presidente Assocamerestero McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza McCoy, Tripoli, McCullough, Valentini, Pozza, Pietribiasi, Mauriello McCoy, Tripoli, McCullough, Valentini, Pozza, Pietribiasi, Mauriello McCoy, Tripoli, McCullough, Valentini, Pozza, Pietribiasi, Mauriello