A Villa Spada, residenza dell’Ambasciatore d’Irlanda a Roma, Camera di Commercio Italiana in Irlanda, Unioncamere, Assocamerestero e IBEC hanno firmato un accordo per rafforzare i rapporti economici tra Italia e Irlanda. L’intesa punta a favorire scambi, investimenti e progetti comuni, con una dimensione anche europea, e apre la strada a nuove collaborazioni nei settori strategici. Una firma che assume particolare rilievo durante la presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea. Le voci dei protagonisti.
Fotografie a cura di Simone Zivillica
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Danny McCoy – CEO IBEC
Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Danny McCoy – CEO IBEC
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
McCullough, Pozza
Danny McCoy – CEO IBEC
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Giampiero Zurlo – Presidente UTOPIA
Giampiero Zurlo – Presidente UTOPIA
McCullough, Valentini, Pozza
Valentino Valentini – Viceministro MIMIT
McCullough, Tripoli
Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda
Piero Tatafiore
McCullough, Valentini
McCullough, Valentini
McCullough, Valentini
Valentino Valentini – Viceministro MIMIT
Valentino Valentini – Viceministro MIMIT
Pietribiasi, Valentini, Tatafiore, Zurlo
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Elizabeth McCullough – Ambasciatrice d’Irlanda in Italia
Valentino Valentini – Viceministro MIMIT
Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda
Danny McCoy – CEO IBEC
Danny McCoy – CEO IBEC
Giuseppe Tripoli – Segretario Generale Unioncamere
Giuseppe Tripoli – Segretario Generale Unioncamere
Mario Pozza – Presidente Assocamerestero
Mario Pozza – Presidente Assocamerestero
McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza
McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza
McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza
McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza
McCoy, Pietribiasi, Tripoli, Pozza
McCoy, Tripoli, McCullough, Valentini, Pozza, Pietribiasi, Mauriello
McCoy, Tripoli, McCullough, Valentini, Pozza, Pietribiasi, Mauriello
McCoy, Tripoli, McCullough, Valentini, Pozza, Pietribiasi, Mauriello
Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda
Furio Pietribiasi – Presidente Camera di commercio Italiana in Irlanda