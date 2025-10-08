Top Employers Italia 2026, la classifica delle aziende fatta dai dipendenti

Lavazza si aggiudica il primo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2026, ottenendo il punteggio massimo di dieci. A completare il podio, Sorgenia e Granarolo. Le tre aziende italiane, appartenenti a settori diversi, condividono un tratto comune: un elevato livello di soddisfazione tra i propri dipendenti. Nella top ten figurano anche altre quattro realtà italiane o a guida italiana: Istituto Nazionale dei Tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli.

Il clima nelle aziende

L’indagine, alla sesta edizione, è stata realizzata dalla piattaforma tedesca Statista e diffusa da Corriere.it. Il sondaggio si basa su opinioni espresse in modo anonimo e volontario da chi lavora all’interno delle imprese, con oltre 300 mila risposte raccolte tra lettori e lavoratori. I dati vengono poi analizzati per misurare la soddisfazione dei dipendenti e restituire una fotografia del clima aziendale in vari ambienti: dagli uffici ai laboratori di ricerca, fino agli stabilimenti produttivi.

Il questionario 2026 ha affrontato temi come carichi di lavoro, tempi di recupero, strumentazioni disponibili, relazioni con i superiori e livelli retributivi. Un approfondimento specifico è stato dedicato al lavoro femminile, con l’obiettivo di verificare la reale parità di opportunità di carriera e la possibilità di negoziare la retribuzione rispetto ai colleghi uomini.

Il cambio nei vertici internazionali

Secondo Statista, la classifica di quest’anno mostra variazioni significative rispetto alle edizioni precedenti, dovute non a penalizzazioni, ma all’ampliamento dei criteri di valutazione. L’obiettivo è ottenere un sistema di punteggio più ricco e preciso.

La forza delle imprese italiane

Tra le 450 aziende analizzate (tutte con oltre 250 dipendenti), i settori più rappresentati sono: vendite al dettaglio e all’ingrosso (8%), alimentare e bevande (7,5%) e istruzione e ricerca (7,3%). L’indagine conferma come le aziende italiane – dalle storiche imprese di famiglia ai grandi gruppi quotati o sostenuti da fondi d’investimento – si distinguano per la crescente attenzione al benessere dei lavoratori e la capacità di garantire un ambiente di lavoro positivo e partecipativo.

Ecco i primi 100 posti

1. Lavazza

2. Sorgenia

3. Granarolo

4. Heineken

5. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

6. EssilorLuxottica

7. Bialetti

8. Novartis

9. Samsung

10. Fratelli Carli

11. Campari Group

12. Italgas

13. Enel

14. GSK

15. Bayer

16. Barilla

17. Automobili Lamborghini

18. Policlinico S. Orsola – Malpighi

19. Ferrari

20. Microsoft

21. Save

22. Eni

23. Unilever

24. Fastweb

25. ELT Elettronica

26. Siemens

27. De Cecco

28. Ingersoll-Rand

29. Google

30. TENARIS

31. Banca di Asti

32. FIS

33. Cisco

34. Università di Pisa

35. Ferrero

36. Komatsu Italia

37. Università degli Studi di Messina

38. Infineon

39. Angelini Pharma

40. Bosch

41. Università IULM

42. Sky

43. A2A

44. Finecobank Banca Fineco

45. Abiogen Pharma

46. Università Politecnica delle Marche

45. Brembo

46. Ospedale San Martino

47. Metro

50. Accademia Delle Belle Arti di Napoli

51. CMB

50. Medtronic

51. Edison

52. Michelin

53. Mapei

54. Università degli Studi Salerno

55. Bracco

56. Politecnico di Bari

57. Apple

60. adidas

61. Bridgestone

60. Università degli Studi di Padova

63. ABB

64. Cooperativa Itaca

63. Terna

64. Coca-Cola

65. HBC

66. Thales Alenia Space

67. Consiglio Nazionale delle Ricerche

68. Università degli Studi di Milano-Bicocca

70. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

71. Gruppo Hera

72. Oracle

73. Boehringer Ingelheim

74. De’Longhi

75. Würth Italia

76. Selex

77. Lilly

78. Università della Calabria

79. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

80. Scuola Normale Superiore

81. Fidia Farmaceutici

82. E80 Group

83. Air Dolomiti

84. Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS

85. Pfizer

86. Enea

87. Sole 365

88. Teleperformance

89. PHOENIX Pharma Italia

90. Pirelli

91. Hitachi Rail

92. Avio Aero

93. Generali Italia

94. Webuild

95. CHIESI

96. Zucchetti

97. Mitsubishi Electric

98. Marriott

99. Università degli Studi di Bari Aldo Moro

100. Gabetti