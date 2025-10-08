Lavoro
Top Employers Italia 2026, la classifica delle aziende fatta dai dipendenti
Di Giampiero Cinelli
Lavazza si aggiudica il primo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2026, ottenendo il punteggio massimo di dieci. A completare il podio, Sorgenia e Granarolo. Le tre aziende italiane, appartenenti a settori diversi, condividono un tratto comune: un elevato livello di soddisfazione tra i propri dipendenti. Nella top ten figurano anche altre quattro realtà italiane o a guida italiana: Istituto Nazionale dei Tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli.
Il clima nelle aziende
L’indagine, alla sesta edizione, è stata realizzata dalla piattaforma tedesca Statista e diffusa da Corriere.it. Il sondaggio si basa su opinioni espresse in modo anonimo e volontario da chi lavora all’interno delle imprese, con oltre 300 mila risposte raccolte tra lettori e lavoratori. I dati vengono poi analizzati per misurare la soddisfazione dei dipendenti e restituire una fotografia del clima aziendale in vari ambienti: dagli uffici ai laboratori di ricerca, fino agli stabilimenti produttivi.
Il questionario 2026 ha affrontato temi come carichi di lavoro, tempi di recupero, strumentazioni disponibili, relazioni con i superiori e livelli retributivi. Un approfondimento specifico è stato dedicato al lavoro femminile, con l’obiettivo di verificare la reale parità di opportunità di carriera e la possibilità di negoziare la retribuzione rispetto ai colleghi uomini.
Il cambio nei vertici internazionali
Secondo Statista, la classifica di quest’anno mostra variazioni significative rispetto alle edizioni precedenti, dovute non a penalizzazioni, ma all’ampliamento dei criteri di valutazione. L’obiettivo è ottenere un sistema di punteggio più ricco e preciso.
La forza delle imprese italiane
Tra le 450 aziende analizzate (tutte con oltre 250 dipendenti), i settori più rappresentati sono: vendite al dettaglio e all’ingrosso (8%), alimentare e bevande (7,5%) e istruzione e ricerca (7,3%). L’indagine conferma come le aziende italiane – dalle storiche imprese di famiglia ai grandi gruppi quotati o sostenuti da fondi d’investimento – si distinguano per la crescente attenzione al benessere dei lavoratori e la capacità di garantire un ambiente di lavoro positivo e partecipativo.
Ecco i primi 100 posti
1. Lavazza
2. Sorgenia
3. Granarolo
4. Heineken
5. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
6. EssilorLuxottica
7. Bialetti
8. Novartis
9. Samsung
10. Fratelli Carli
11. Campari Group
12. Italgas
13. Enel
14. GSK
15. Bayer
16. Barilla
17. Automobili Lamborghini
18. Policlinico S. Orsola – Malpighi
19. Ferrari
20. Microsoft
21. Save
22. Eni
23. Unilever
24. Fastweb
25. ELT Elettronica
26. Siemens
27. De Cecco
28. Ingersoll-Rand
29. Google
30. TENARIS
31. Banca di Asti
32. FIS
33. Cisco
34. Università di Pisa
35. Ferrero
36. Komatsu Italia
37. Università degli Studi di Messina
38. Infineon
39. Angelini Pharma
40. Bosch
41. Università IULM
42. Sky
43. A2A
44. Finecobank Banca Fineco
45. Abiogen Pharma
46. Università Politecnica delle Marche
45. Brembo
46. Ospedale San Martino
47. Metro
50. Accademia Delle Belle Arti di Napoli
51. CMB
50. Medtronic
51. Edison
52. Michelin
53. Mapei
54. Università degli Studi Salerno
55. Bracco
56. Politecnico di Bari
57. Apple
60. adidas
61. Bridgestone
60. Università degli Studi di Padova
63. ABB
64. Cooperativa Itaca
63. Terna
64. Coca-Cola
65. HBC
66. Thales Alenia Space
67. Consiglio Nazionale delle Ricerche
68. Università degli Studi di Milano-Bicocca
70. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
71. Gruppo Hera
72. Oracle
73. Boehringer Ingelheim
74. De’Longhi
75. Würth Italia
76. Selex
77. Lilly
78. Università della Calabria
79. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
80. Scuola Normale Superiore
81. Fidia Farmaceutici
82. E80 Group
83. Air Dolomiti
84. Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS
85. Pfizer
86. Enea
87. Sole 365
88. Teleperformance
89. PHOENIX Pharma Italia
90. Pirelli
91. Hitachi Rail
92. Avio Aero
93. Generali Italia
94. Webuild
95. CHIESI
96. Zucchetti
97. Mitsubishi Electric
98. Marriott
99. Università degli Studi di Bari Aldo Moro
100. Gabetti