Top Employers Italia 2026, la classifica delle aziende fatta dai dipendenti

08
Ottobre 2025
Di Giampiero Cinelli

Lavazza si aggiudica il primo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2026, ottenendo il punteggio massimo di dieci. A completare il podio, Sorgenia e Granarolo. Le tre aziende italiane, appartenenti a settori diversi, condividono un tratto comune: un elevato livello di soddisfazione tra i propri dipendenti. Nella top ten figurano anche altre quattro realtà italiane o a guida italiana: Istituto Nazionale dei Tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli.

Il clima nelle aziende
L’indagine, alla sesta edizione, è stata realizzata dalla piattaforma tedesca Statista e diffusa da Corriere.it. Il sondaggio si basa su opinioni espresse in modo anonimo e volontario da chi lavora all’interno delle imprese, con oltre 300 mila risposte raccolte tra lettori e lavoratori. I dati vengono poi analizzati per misurare la soddisfazione dei dipendenti e restituire una fotografia del clima aziendale in vari ambienti: dagli uffici ai laboratori di ricerca, fino agli stabilimenti produttivi.

Il questionario 2026 ha affrontato temi come carichi di lavoro, tempi di recupero, strumentazioni disponibili, relazioni con i superiori e livelli retributivi. Un approfondimento specifico è stato dedicato al lavoro femminile, con l’obiettivo di verificare la reale parità di opportunità di carriera e la possibilità di negoziare la retribuzione rispetto ai colleghi uomini.

Il cambio nei vertici internazionali
Secondo Statista, la classifica di quest’anno mostra variazioni significative rispetto alle edizioni precedenti, dovute non a penalizzazioni, ma all’ampliamento dei criteri di valutazione. L’obiettivo è ottenere un sistema di punteggio più ricco e preciso.

La forza delle imprese italiane
Tra le 450 aziende analizzate (tutte con oltre 250 dipendenti), i settori più rappresentati sono: vendite al dettaglio e all’ingrosso (8%), alimentare e bevande (7,5%) e istruzione e ricerca (7,3%). L’indagine conferma come le aziende italiane – dalle storiche imprese di famiglia ai grandi gruppi quotati o sostenuti da fondi d’investimento – si distinguano per la crescente attenzione al benessere dei lavoratori e la capacità di garantire un ambiente di lavoro positivo e partecipativo.

Ecco i primi 100 posti

1. Lavazza 
2. Sorgenia 
3. Granarolo 
4. Heineken 
5. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
6. EssilorLuxottica 
7. Bialetti 
8. Novartis 
9. Samsung
10.  Fratelli Carli 
11. Campari Group
12. Italgas
13.  Enel 
14. GSK 
15. Bayer 
16. Barilla 
17. Automobili Lamborghini 
18. Policlinico S. Orsola – Malpighi 
19. Ferrari 
20. Microsoft 
21. Save 
22. Eni 
23. Unilever 
24. Fastweb 
25. ELT Elettronica 
26. Siemens 
27. De Cecco 
28. Ingersoll-Rand 
29. Google 
30. TENARIS 
31. Banca di Asti 
32. FIS 
33. Cisco 
34. Università di Pisa 
35. Ferrero 
36. Komatsu Italia 
37. Università degli Studi di Messina 
38. Infineon 
39. Angelini Pharma 
40. Bosch 
41. Università IULM 
42. Sky 
43. A2A 
44. Finecobank  Banca Fineco 
45. Abiogen Pharma 
46. Università Politecnica delle Marche 
45. Brembo 
46. Ospedale San Martino
47. Metro 
50. Accademia Delle Belle Arti di Napoli 
51. CMB 
50. Medtronic 
51. Edison 
52. Michelin 
53. Mapei 
54. Università degli Studi Salerno 
55. Bracco 
56. Politecnico di Bari 
57. Apple 
60. adidas
61. Bridgestone 
60. Università degli Studi di Padova 
63. ABB 
64. Cooperativa Itaca 
63. Terna 
64. Coca-Cola 
65. HBC 
66. Thales Alenia Space 
67. Consiglio Nazionale delle Ricerche 
68. Università degli Studi di Milano-Bicocca 
70. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello 
71. Gruppo Hera 
72. Oracle 
73. Boehringer Ingelheim 
74. De’Longhi 
75. Würth Italia
76. Selex 
77. Lilly 
78. Università della Calabria 
79. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
80. Scuola Normale Superiore 
81. Fidia Farmaceutici 
82. E80 Group 
83. Air Dolomiti 
84. Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS 
85. Pfizer 
86. Enea 
87. Sole 365 
88. Teleperformance 
89. PHOENIX Pharma Italia 
90. Pirelli 
91. Hitachi Rail 
92. Avio Aero 
93. Generali Italia 
94. Webuild 
95. CHIESI 
96. Zucchetti
97. Mitsubishi Electric 
98. Marriott 
99. Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
100. Gabetti

Meno burocrazia col Ddl Soprintendenze

mercoledì 8 Ottobre 2025
Draft | Umberto Maerna, Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera

mercoledì 8 Ottobre 2025
Plastica, filiera del riciclo alla prova del Green Deal

mercoledì 1 Ottobre 2025

