Incentivi: istruzioni per uso Transizione 5.0 e Dl Primo Maggio

(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)



Giugno bollente per le imprese. Allo stesso tempo c’è ora attiva Transizione 5.0 e poi entro fine mese le novità sul lavoro con l’approvazione del Dl Primo Maggio anche al Senato. A disposizione 9,8 miliardi di euro per sostenere investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, digitalizzazione dei processi, efficienza energetica e impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Transizione 5.0 ambisce al ruolo di asse portante della politica industriale nazionale. Il messaggio del governo agli imprenditori è chiaro: chi investe in innovazione, sostenibilità e produttività può contare su una cornice di sostegno più ampia e programmabile. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La finestra consente alle aziende di pianificare gli interventi con maggiore certezza, superando la logica del bonus episodico e favorendo progetti di medio periodo. Skills richieste per accedere ai fondi: rapidità organizzativa, progetto definito, documentazione pronta, obiettivi energetici misurabili e coerenza tra investimento tecnologico e risparmio atteso. Elementi imprescindibili per arrivare a dama. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha rivendicato il salto di scala del nuovo Piano: dopo una prima stagione con oltre 4,25 miliardi di progetti attivati e circa 20mila imprese coinvolte, il governo punta ora su regole più semplici e su una programmazione triennale. Per il sistema produttivo si tratta di una leva importante, soprattutto in una fase in cui la competitività non si gioca più soltanto sul costo, ma sulla capacità di integrare macchinari evoluti, software, dati, consumi energetici più efficienti e autoproduzione da rinnovabili. Transizione 5.0 si muove lungo tre direttrici: tecnologie avanzate e digitali, digitalizzazione dei processi aziendali e sostenibilità ambientale. Rientrano in questo perimetro anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Per molte aziende manifatturiere, ma anche per imprese dei servizi ad alta intensità tecnologica o energetica, il Piano può diventare uno strumento per ridurre strutturalmente i costi, rinnovare gli asset produttivi e rafforzare la posizione competitiva. Accanto alla partita degli investimenti si apre quella del lavoro. Con l’approvazione alla Camera del Dl Primo Maggio, il governo introduce un pacchetto di misure che riguarda direttamente le imprese: incentivi alle assunzioni, regole più stringenti sui contratti collettivi, contrasto al dumping salariale, tutele nel lavoro digitale e sostegno alla conciliazione vita-lavoro. Il provvedimento dovrà completare il percorso parlamentare, ma il quadro politico è già definito: gli aiuti pubblici saranno sempre più legati alla qualità dell’occupazione e alla regolarità dei rapporti di lavoro. La novità più significativa è il cosiddetto “salario giusto”. Non viene introdotto un salario minimo legale in senso stretto, ma si rafforza il riferimento ai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Per le imprese significa maggiore attenzione al contratto applicato e ai trattamenti economici riconosciuti. L’accesso agli incentivi sarà condizionato al rispetto di livelli retributivi non inferiori a quelli previsti dai Ccnl . È una stretta contro i contratti pirata, ma anche un richiamo alla compliance per le aziende che intendono utilizzare le agevolazioni. Sul fronte assunzioni, il decreto prevede esoneri contributivi per giovani, donne e lavoratori nelle aree della Zes unica del Mezzogiorno. Per gli under 35 assunti a tempo indeterminato nel 2026 il beneficio può arrivare fino a 500 euro al mese, elevabile a 650 euro nelle regioni della Zes. Per le imprese fino a 10 dipendenti che assumono nella Zes lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, l’esonero può arrivare a 650 euro mensili per un massimo di 24 mesi.

Una finestra specifica è prevista anche per la stabilizzazione dei contratti a termine di under 35, con un incentivo fino a 500 euro mensili. Il capitolo donne introduce ulteriori agevolazioni per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate, con importi che possono salire nelle aree della Zes. Resta centrale il rispetto delle condizioni: incremento occupazionale netto, regolarità contributiva, assenza di licenziamenti vietati e piena coerenza con i contratti collettivi di riferimento. Per gli imprenditori il beneficio non è automatico: va costruito dentro una strategia di gestione del personale solida e documentabile. Il decreto interviene anche sulla conciliazione vita-lavoro, con un esonero contributivo fino all’1%, nel limite di 50mila euro annui, per i datori di lavoro privati che adottano misure certificate a sostegno di genitorialità, cura e flessibilità organizzativa.

È una misura meno visibile rispetto ai bonus assunzionali, ma interessante per le imprese che puntano a trattenere competenze, ridurre turnover e migliorare l’organizzazione interna. Infine il Dl Primo Maggio guarda al lavoro tramite piattaforme digitali. Le aziende che impiegano sistemi algoritmici dovranno garantire più trasparenza sulle decisioni automatizzate e consentire al lavoratore di chiedere spiegazioni e riesame umano. Per i rider si rafforzano identificazione, tracciabilità, formazione e adempimenti sul Libro unico del lavoro. Anche qui il messaggio è evidente: la tecnologia resta una leva competitiva, ma non può sottrarsi a regole minime di responsabilità. Il filo rosso tra Transizione 5.0 e decreto Primo Maggio è la selettività degli incentivi. Lo Stato mette risorse, ma chiede alle imprese investimenti veri, contratti regolari, occupazione stabile e processi più efficienti. Per gli imprenditori la sfida è trasformare le agevolazioni in pianificazione industriale: non inseguire il bonus, ma usarlo per ripensare produzione, energia, lavoro e competitività.