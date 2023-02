Da quando il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato quella che sarà la strategia del governo per la prevenzione e il contrasto al tabagismo, questa testata ha iniziato un viaggio conoscitivo nel settore del fumo elettronico, per capirne struttura, funzionamento e mercato. E parlando di mercato è importante approfondire i numeri. La filiera italiana delle sigarette elettroniche occupa ad oggi complessivamente circa 50mila persone, mentre sono circa due milioni i “vapers”, i consumatori di e-cig, coloro i quali hanno optato per questa nuova filosofia di fumo a rischio ridotto. Sono stime che collocano il mercato italiano al secondo posto in Europa, dietro solo alla Francia.

Dopo la prima puntata in cui abbiamo fatto chiarezza su cosa sono le sigarette elettroniche, in questo secondo appuntamento di The Watcher Pills vi parliamo della rilevanza economica di questo settore, che oggi rappresenta a tutti gli effetti una nuova frontiera del made in Italy in ambito tecnologico.

Ancora una volta per l’elaborazione di dati e analisi ci siamo avvalsi della collaborazione di Anafe – Confindustria, l’Associazione nazionale produttori fumo elettronico, che da oltre 10 anni è impegnata nel contrasto al fumo. Di seguito la seconda puntata. Nei prossimi giorni continueremo il nostro viaggio approfondendo la conoscenza delle sigarette elettroniche.