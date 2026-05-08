Numeri, reputazione e diversificazione: così il turismo rafforza il suo peso strategico nell’economia italiana

(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

Nel 2026 la crescita del comparto turistico nazionale assume sempre più i contorni di una componente strutturale dell’economia italiana, superando definitivamente la logica della sola ripartenza post-pandemia. I dati del Ministero certificano un primo trimestre in espansione, con arrivi in aumento del 5,5% e presenze del 6,8% rispetto al 2025, sostenuti anche da una connettività aerea in crescita del 10,6%. Dopo i record dello scorso anno – 477 milioni di presenze e oltre 185 milioni di arrivi – la traiettoria resta dunque positiva, segnalando non solo tenuta della domanda ma un consolidamento competitivo dell’Italia dentro un mercato globale più selettivo.

Il rilievo economico del settore è ormai centrale: secondo ENIT, il valore aggiunto raggiunge 237,4 miliardi di euro, pari al 13% del PIL, con una spesa turistica complessiva di 185 miliardi e oltre 3,2 milioni di occupati. A rafforzare questo quadro contribuisce anche il surplus della bilancia turistica, salito a 22,7 miliardi. Numeri che confermano come il comparto sia oggi una delle principali piattaforme economiche nazionali, capace di incidere contemporaneamente su consumi, occupazione, attrattività internazionale e sviluppo territoriale.

A fare la differenza non sono soltanto i volumi, ma il posizionamento. L’Italia mantiene il primato europeo per reputazione turistica complessiva e sicurezza percepita, due asset sempre più rilevanti in una fase in cui instabilità geopolitica e prudenza dei viaggiatori spingono il mercato verso destinazioni affidabili. In questo quadro, il vantaggio competitivo nazionale si rafforza proprio nella combinazione tra brand, sicurezza e varietà dell’offerta.

Il dato più significativo riguarda però la trasformazione del modello. Borghi e piccoli Comuni, che rappresentano circa il 20% delle presenze, crescono oltre il 6%, mentre segmenti come cicloturismo, turismo sportivo, outdoor, wedding ed enogastronomia ampliano la base economica del settore, riducendo la dipendenza dalla stagionalità tradizionale. La crescita non si concentra più soltanto sulle grandi città o sulle mete balneari, ma si distribuisce progressivamente su filiere più diversificate, con effetti diretti su destagionalizzazione e valorizzazione diffusa dei territori.

Le proiezioni ENIT al 2035 – oltre 282 miliardi di PIL turistico e quasi 4 milioni di occupati – indicano che la partita non riguarda più solo l’industria dei viaggi, ma una vera leva di politica economica. La sfida si sposta così dalla semplice attrazione di visitatori alla capacità di governare qualità, infrastrutture e sostenibilità, trasformando il vantaggio competitivo dell’Italia in una strategia industriale di lungo periodo.