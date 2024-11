INWIT, digital infrastructure company italiana, e A2A, attraverso la controllata A2A Smart City, hanno avviato una partnership con l’obiettivo di potenziare le funzionalità smart city di Milano, a partire dall’offerta del 5G attraverso l’installazione di small cell.

L’obiettivo della collaborazione tra INWIT ed A2A, che prevede di estendere l’installazione delle small cell ad un bacino potenziale di 1.000 pali della luce nel capoluogo lombardo nei prossimi anni, è contribuire a rendere Milano una città sempre più “smart”, rispondendo alla crescita prevista per il traffico su rete 5G e all’esigenza di maggiore densità delle reti mobili di tutti gli operatori o specifiche esigenze di copertura.

L’accordo siglato tra INWIT e A2A Smart City ha già visto l’installazione di una prima tranche di small cell in diverse zone centrali di Milano (Duomo, Brera, Garibaldi-Repubblica, Parco Lambro-Cimiano). Le microcelle, che abilitano alla trasmissione anche di dati complessi come i flussi video, sono state collocate sui pali della luce gestiti da A2A Illuminazione Pubblica, sono collegate tramite fibra ottica di A2A Smart City e sono state attivate da TIM.

Questa soluzione consente di potenziare la copertura e la capacità della rete 5G milanese a supporto degli operatori mobili, integrando quella offerta dalle torri di telecomunicazioni, contribuendo anche alla riduzione del consumo di suolo e mettendo a disposizione la connessione ad alta velocità in alcune aree della città dove è più alto il consumo di dati mobile su banda ultra-larga, sia da parte delle aziende che dei cittadini.

La disponibilità degli asset tecnologici e fisici di A2A, che oltre a ridurre i consumi del 75% grazie all’illuminazione a led, sviluppa servizi sinergici attraverso sensori e impianti radar per la gestione del traffico, servizi di videosorveglianza, punti di ricarica per veicoli elettrici integrati nei pali della luce e semafori smart – unita al sistema di macro e micro-coperture di INWIT –, consente infatti di ampliare l’offerta di soluzioni innovative e multi-operatore a beneficio della crescita e dell’attrattività di Milano. Inoltre, grazie a questa operazione e al know how di A2A Smart City, infrastrutture cittadine esistenti – come quelle dedicate all’illuminazione pubblica – vengono valorizzate e rese smart, diventando nodi di una rete di trasmissione di ultima generazione, efficiente e sicura.

L’intervento consolida la presenza nel capoluogo lombardo di INWIT, forte di un importante piano di sviluppo, che si aggiunge alle oltre 600 torri di telecomunicazione multi-operatore che garantiscono la copertura dell’intero territorio cittadino da parte di tutti gli operatori di telecomunicazione. Le micro-antenne di INWIT sono infatti già presenti in diversi punti di aggregazione milanesi come, ad esempio, nella nuova metropolitana milanese, la linea blu M4 da San Babila a San Cristoforo, la prima in Italia e tra le prime in Europa interamente coperta in 5G, ma anche all’interno di importanti strutture ospedaliere, in Fiera Milano, nelle principali torri di City Life, oltre che nel centro commerciale Merlata Bloom, il più grande d’Europa.

Per A2A questo progetto è in linea con l’impegno del Gruppo nell’implementare soluzioni tecnologiche e innovative per migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese. Con questa installazione pilota, A2A contribuisce a dare impulso allo sviluppo della banda ultra-larga in città, anche in vista dell’importante appuntamento olimpico del 2026. La rete 5G risulta strategica per la trasformazione delle città in Smart City e per implementare soluzioni capaci di affrontare le sfide urbane moderne e favorire uno sviluppo sostenibile dei territori. L’intervento valorizza ulteriormente la presenza a Milano di A2A Smart City, che in città gestisce una rete in fibra ottica capillare tramite cui sviluppa servizi di comunicazione e di videosorveglianza cittadina.

«INWIT continua ad investire per supportare gli operatori di telecomunicazione nel soddisfare in modo efficiente il fabbisogno crescente di connettività. Le small cell si aggiungono agli investimenti in torri outdoor e DAS (Distributed Antenna System) indoor, in un modello di infrastrutture aperte a tutti gli operatori che porta efficienza ed innovazione», commenta Diego Galli, Direttore Generale di INWIT.

«Come A2A Smart City lavoriamo per ottimizzare ogni aspetto dell’ecosistema urbano, rendendo le città intelligenti, sostenibili e pronte a rispondere alle sfide del futuro. L’installazione delle small cell 5G sui pali dell’illuminazione pubblica è un esempio concreto di integrazione efficace tra tecnologia e infrastrutture esistenti e, con questo progetto, la città di Milano viene proiettata verso una nuova era digitale, diventando un modello di smart city in Europa. Questa iniziativa riflette l’impegno di A2A nel creare soluzioni sostenibili e ad alto impatto sociale, progettate per soddisfare le esigenze di cittadini e imprese e per accompagnare Milano verso una crescita tecnologica accessibile e competitiva», ha commentato Cesare Sironi, Amministratore Delegato di A2A Smart City.

«TIM lavora per le città del futuro, sempre più connesse e sempre più efficaci nel processare i dati e nel fornire risposte agli amministratori e ai cittadini. Attraverso il modello di smart land di TIM Enterprise, che si basa su una piattaforma di intelligenza urbana già adottata da molti comuni, integriamo le migliori tecnologie cloud, Iot, 5G e intelligenza artificiale, mettendo a disposizione delle istituzioni locali un modello di città evoluta, sostenibile e sicura, con soluzioni capaci, in tempo reale, di rispondere alle esigenze delle persone. La collaborazione con Inwit ed A2A per potenziare la connettività diffusa sul territorio di Milano va proprio in questa direzione», ha dichiarato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM.