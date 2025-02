La Camera ha approvato, con 351 voti favorevoli, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 dicembre 2024, relativo alle misure di emergenza e a quelle per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Con la conversione in legge saranno mossi complessivamente 180 milioni in tre anni fino al 2027. Lo strumento principale è il piano di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione che riguardano in particolare, le aree di Rozzano (provincia di Milano), del quartiere Alessandrino-Quarticciolo di Roma, di Scampia-Secondigliano, a Napoli. Altre località interessate dal progetto sono quelle di Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.

Il decreto stabilisce anche la possibilità di una semplificazione delle procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l’integrazione. Ora si attende l’intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio.

Da rilevare anche l’approvazione emendamenti in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura, un passo fondamentale per ridurre il prelievo dai corpi idrici, e in merito alla proroga dei termini per le sperimentazioni sul deflusso ecologico.

Altro aspetto rilevante riguarda l’immissione delle acque emunte, per la quale è stato approvato un ordine del giorno volto a chiarire che il trattamento depurativo potrà avvenire in impianti non necessariamente situati all’interno delle aree oggetto di bonifica. Ciò consentirà un notevole risparmio di risorse economiche ed energetiche.