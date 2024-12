Come si intrecciano 100 anni di tradizione con lo slancio verso il futuro? Quali sfide e opportunità emergono per un marchio iconico come Ambrosoli, simbolo di qualità e passione? A Periscopio, Federico Foti, Direttore Generale di Ambrosoli, ci svela come la storica azienda affronta i cambiamenti del mercato senza perdere la sua essenza. Conduce Axel Donzelli.