“Calabria Autentica” alla Camera dei Deputati

La Calabria è entrata a Montecitorio con i suoi sapori, le sue storie e il lavoro di chi ogni giorno porta avanti una tradizione che non ha bisogno di essere spiegata. È lo spirito che ha animato “Calabria Autentica”, la degustazione promossa dall’On. Domenico Furgiuele, deputato della Lega, al Ristorante della Camera dei Deputati: un evento pensato non come vetrina, ma come racconto di identità.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che la Calabria non abbia bisogno di slogan per farsi capire. I prodotti, i volti e le imprese che li portano nel mondo parlano da soli. Raccontano una regione che unisce radici profonde e capacità di innovare, trasformando un patrimonio antico in un’energia contemporanea.

“Sono davvero contento e orgoglioso di poter presentare questa iniziativa qui, nei locali del Ristorante della Camera”, ha sottolineato Furgiuele aprendo l’evento. Un momento dedicato soprattutto a chi la Calabria la rappresenta ogni giorno nei fatti: “Un ringraziamento speciale va naturalmente ai produttori, veri protagonisti di Calabria Autentica: donne e uomini che con passione, impegno e sacrificio raccontano ogni giorno la nostra terra attraverso la qualità dei loro prodotti”.

A dare ancora più forza alla serata è stata la partecipazione ampia e trasversale del mondo politico. Dal Presidente Roberto Occhiuto al Presidente dell’Inps Avv. Fava, dal Sottosegretario Claudio Durigon al Presidente Massimiliano Romeo, fino a deputati e senatori di diverse aree politiche: una presenza corale che ha trasformato l’incontro in un momento di riconoscimento condiviso.

Niente bandiere, niente contrapposizioni. Solo una regione che, quando mette al centro la propria autenticità, riesce a costruire unità. Perché il patrimonio culturale e produttivo della Calabria, quando viene valorizzato e raccontato, diventa un ponte capace di unire sensibilità diverse e di mostrare, anche dentro le istituzioni, lo straordinario potenziale di una terra che continua a crescere.