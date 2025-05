Una conferma importante. Nonostante la complessa congiuntura internazionale, il fatturato 2024 delle imprese associate a UNIVENDITA – l’associazione che da 15 anni accoglie le imprese di vendita diretta a domicilio – ha fatto segnare quota 1,56 miliardi di euro. In linea col fatturato 2023. Il Presidente UNIVENDITA Ciro Sinatra ha commentato: «Nonostante il complicato scenario economico 2024 e le difficoltà nel reclutamento di nuove venditrici e nuovi venditori, un problema che riguarda peraltro l’intero Paese, il fatturato delle imprese UNIVENDITA ha confermato i risultati dell’anno precedente. Ciò testimonia la solidità intrinseca del settore che ha le risorse personali e materiali per performare positivamente pur in un contesto macroeconomico sfidante. Flessibilità e autonomia organizzativa, compresi commisurati all’impegno, prospettive di carriera e formazione continua gratuita sono gli elementi che mettiamo in campo ogni giorno per rendere sempre più allettante e gratificante il lavoro nella vendita diretta».

Classifica categorie merceologiche

A livello di categorie merceologiche, guidano con decisione i beni durevoli per la casa (697 milioni di euro di ricavi pari al 45% del totale), seguono i prodotti alimentari (414 milioni di ricavi pari al 26% del totale), la cosmesi e cura del corpo (256 milioni pari al 16% del totale), i beni di consumo per la casa a quota 120 milioni (8%) e chiudono gli altri beni e servizi a 76 milioni (5% del totale).

I venditori: 9 su 10 sono donne

Gli addetti alla vendita delle associate sfiorano le 137mila unità, con le donne che sfiorano il 90% del totale. Il settore della vendita diretta è dunque molto più che trainato, meglio quasi dominato, dalle donne. Questi i numeri emersi dall’assemblea annuale UNIVENDITA, che si conferma la più grande associazione che riunisce l’eccellenza della vendita diretta, sia in termini di qualità che di innovazione e servizi. L’associazione aderisce in Italia a Confcommercio e nell’Unione europea a DSE (Direct Selling Europe). UNIVENDITA contribuisce alla crescita professionale e civile del settore della vendita diretta, fornendo alle imprese strumenti idonei per affrontare in modo consapevole le sfide del mercato, costruendo e rafforzando il consenso tra i diversi attori sociali: enti pubblici, Istituzioni, mondo accademico e associazioni di consumatori.