Start Up Competition Lombardia 2026: 900mila euro in palio

Sostenere le nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, rafforzare la competitività delle filiere produttive e avvicinare università e industria. Sono gli obiettivi della Start Up Competition, programma promosso da Regione Lombardia giunto alla sesta edizione, presentato al Politecnico di Milano. Per il 2026 il montepremi complessivo ammonta a 900 mila euro, distribuiti in 36 premi da 25 mila euro ciascuno.

«Le Start Up Competitions rappresentano uno strumento concreto della politica industriale regionale», ha dichiarato Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico. L’obiettivo, secondo Guidesi, è mettere innovazione, ricerca e nuove tecnologie al servizio delle filiere lombarde, incluse quelle più tradizionali. «Quando ricerca e impresa collaborano, si generano innovazione, competitività e nuove opportunità per il territorio», ha aggiunto.

Il programma coinvolge dieci atenei lombardi. Marco Bocciolone, delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano, ha sottolineato come le università non siano più soltanto luoghi di formazione e ricerca, ma ambienti in cui idee, tecnologie e competenze possono trasformarsi in soluzioni concrete per il mercato. Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @Mind, ha evidenziato la capacità del programma di favorire il dialogo tra tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, accelerando il trasferimento tecnologico.

A misurare l’efficacia del modello sono i risultati di StartCup Lombardia, competizione giunta alla 24esima edizione e promossa dalla Regione insieme al sistema universitario locale. Nell’ultimo decennio il programma ha portato alla costituzione di 54 nuove imprese innovative, più dell’80% delle quali risulta ancora attivo. Le realtà nate nell’ambito di StartCup hanno raccolto complessivamente oltre 70 milioni di euro di investimenti privati. Il montepremi dell’edizione 2026 è di 150 mila euro, articolato in quattro premi di categoria – Ict & services, Industrial technologies, CleanTech & energy, Life sciences & MedTech – più due premi speciali dedicati a sostenibilità e impatto sociale.

Il programma prevede anche il coinvolgimento diretto delle imprese, chiamate a indicare le aree di innovazione su cui orientare le proposte. È il caso del gruppo Saviola, realtà mantovana specializzata in pannelli di legno riciclabili, che ha finanziato il premio speciale «Progetto pannello ecologico» da 20 mila euro per esplorare soluzioni come l’utilizzo di rifiuti tessili nella produzione di pannelli. «L’innovazione è la leva che mantiene competitive le realtà imprenditoriali lombarde», ha dichiarato Pierluigi Zambelli, head of innovation del gruppo.

Alla presentazione ha portato la propria testimonianza Isaac Antisismica Srl, azienda vincitrice di StartCup Lombardia 2018, che ha sviluppato e brevettato una tecnologia per la messa in sicurezza sismica degli edifici senza interventi strutturali. Il chief financial officer Pietro Ravanelli ha ricordato come il sostegno regionale sia stato determinante nel percorso di crescita dell’azienda, dal riconoscimento iniziale fino all’ingresso nel capitale da parte di 360 Capital Partners, anche attraverso il Fondo Parallelo LV 360 partecipato da Lombardia Venture, iniziativa di Regione Lombardia gestita da Finlombarda. «La collaborazione tra ricerca, impresa, istituzioni e investitori», ha concluso Ravanelli, «può trasformare l’innovazione in crescita economica e valore per il territorio».