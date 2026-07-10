Farage rischia di cadere per mano della sua stessa arma politica

La mossa è di quelle che possono cambiare una carriera politica in una notte. Nigel Farage ha deciso di dimettersi da parlamentare e tornare alle urne per difendere lo stesso seggio conquistato alle elezioni generali del 2024. Una scelta che, sulla carta, sembra un atto di forza: rimettersi direttamente al giudizio degli elettori per ribadire la propria centralità. Ma nella sostanza è un azzardo enorme, perché trasforma un seggio conquistato con l’onda lunga della protesta contro il sistema politico britannico in un referendum personale. Il leader di Reform UK, abituato a giocare d’attacco e a imporre l’agenda politica nazionale, questa volta ha scelto di mettere tutto sul tavolo. Se vincerà, uscirà rafforzato come il volto inevitabile della destra britannica post-conservatrice. Se perderà, il danno sarà molto più grande della semplice perdita di un seggio. Verrebbe incrinato il mito dell’uomo capace di interpretare meglio di chiunque altro la rabbia dell’elettorato britannico. Il rischio nasce soprattutto dall’avversario che si prepara a sfidarlo.

A correre contro Farage sarà Count Binface, un noto personaggio satirico britannico, autoproclamatosi “guerriero spaziale indipendente”, sostenuto dalla campagna dell’“uomo bidone”, una figura costruita proprio per colpire il punto più vulnerabile di Farage. L’accusa è quella di essere un politico di protesta più che un rappresentante capace di governare. La strategia è semplice: non sfidare Farage sul terreno delle idee, dove il leader di Reform ha costruito per decenni il proprio consenso, ma trasformare il voto in un giudizio sul suo stile politico, sulla sua affidabilità e sulla sua capacità di restare al servizio degli elettori dopo aver costruito una carriera nazionale. La scelta di Farage di tornare al voto contiene quindi una contraddizione.

Farage ha sempre sostenuto che la politica britannica fosse troppo distante dai cittadini e che il Parlamento dovesse tornare a essere espressione diretta della volontà popolare. Ora è lui stesso a chiedere agli elettori una nuova investitura dopo aver lasciato volontariamente il seggio. Una parte dell’elettorato potrebbe leggerla come un gesto di coraggio, un’altra come un’operazione di immagine. Il problema per Farage è che Reform UK non è più soltanto un movimento di protesta. Dopo il risultato elettorale che ha ridimensionato i conservatori e intercettato milioni di voti dell’area conservatrice, il partito è entrato nella fase più difficile: quella della trasformazione da forza anti-sistema a forza percepita come alternativa di governo. In questa fase ogni errore personale del leader diventa un problema di sistema. Il seggio conquistato da Farage non rappresenta soltanto una circoscrizione elettorale. È il simbolo della sua rinascita politica dopo anni trascorsi ai margini di Westminster.

È la prova che la sua battaglia contro l’establishment britannico non era finita con la Brexit, ma aveva trovato una nuova incarnazione nella crisi dei conservatori e nella ricerca di un nuovo riferimento a destra. Proprio per questo una sua eventuale sconfitta subìta da uno standup comedian avrebbe un effetto politico sproporzionato. Gli avversari potrebbero usarla come dimostrazione che il fenomeno Farage è più fragile del previsto e che il suo consenso dipende soprattutto dalla capacità di catalizzare il malcontento, non dalla costruzione di una macchina politica stabile. Anche all’interno di Reform UK una battuta d’arresto potrebbe riaprire il tema della successione e della dipendenza del partito dalla figura del fondatore. Farage, del resto, conosce bene la logica dei referendum politici. È stato lui stesso a trasformare per anni singole battaglie elettorali in plebisciti sull’Europa, sull’immigrazione e sulla classe dirigente. Ora rischia di subire la stessa dinamica: un voto locale può trasformarsi in un giudizio nazionale sulla sua persona. La partita non riguarda soltanto un seggio parlamentare. Riguarda la credibilità di Farage come possibile uomo forte della destra britannica nei prossimi anni. Se vincerà, potrà rivendicare di aver superato anche il tentativo di delegittimazione personale e avrà una nuova legittimazione popolare.

Se perderà, il suo avversario avrà ottenuto qualcosa di molto più importante di un posto a Westminster: avrà dimostrato che anche il politico che per decenni ha sfidato il sistema può essere sconfitto proprio sul terreno che ha sempre rivendicato, quello del consenso popolare. Farage ha scelto il rischio massimo. La sua carriera politica è sempre stata costruita sulle scommesse impossibili. Questa volta, però, la posta non è una campagna o un referendum: è il futuro stesso del personaggio che ha cambiato la destra britannica.