La Calabria si prepara a ospitare per la prima volta una tappa di Vinitaly and the City, il format itinerante legato al celebre salone internazionale del vino di Verona. Dal 17 al 19 luglio la manifestazione farà tappa tra il Parco archeologico di Sibari e il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni vitivinicole regionali e promuovere il territorio attraverso le sue eccellenze enologiche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione Calabria, Veronafiere e numerosi enti locali. Complessivamente saranno protagoniste circa duemila etichette presentate da 145 aziende, in rappresentanza di 98 produttori vinicoli e 47 imprese del comparto liquoristico e dei distillati.

La presentazione dell’evento si è svolta nella Sala dei Mappamondi di Montecitorio, alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del presidente di Veronafiere Federico Bricolo, dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, del direttore del Parco archeologico di Sibari Filippo Demma e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. All’incontro hanno preso parte anche parlamentari e amministratori locali coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.

Per Roberto Occhiuto, l’arrivo di Vinitaly rappresenta un riconoscimento del percorso intrapreso dalla Calabria nella promozione delle proprie produzioni di qualità. Il governatore ha sottolineato come il vino sia diventato uno strumento di valorizzazione dell’identità regionale e di promozione economica, ricordando anche alcuni indicatori positivi registrati negli ultimi anni, tra cui la crescita dell’occupazione e del Pil regionale.

Secondo Occhiuto, la Regione ha scelto di investire con decisione sul comparto vitivinicolo trasformandolo in un elemento strategico di marketing territoriale. L’obiettivo è consolidare l’immagine della Calabria come terra di eccellenze, capace di competere sui mercati internazionali e di attrarre nuovi investimenti.

Anche il presidente di Veronafiere Federico Bricolo ha evidenziato il valore dell’iniziativa, spiegando che Vinitaly and the City vuole raccontare le migliori espressioni del patrimonio enologico italiano direttamente nei territori che lo producono. La scelta della Calabria, ha osservato, testimonia la crescita qualitativa raggiunta dalle sue aziende e il crescente interesse verso una regione che punta a rafforzare il proprio posizionamento nel panorama vitivinicolo nazionale.

Il presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas, ha infine ricordato come il vino rappresenti uno dei principali ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Manifestazioni come quella calabrese, ha spiegato, contribuiscono ad accrescere la visibilità internazionale delle imprese e ad aprire nuove opportunità sui mercati esteri, sostenendo un settore che continua a rappresentare uno dei punti di forza dell’export agroalimentare italiano.