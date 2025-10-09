Esteri

Canada–Italia: rafforzare un Partenariato Economico Strategico

09
Ottobre 2025
Di Paolo Bozzacchi

Dal 12 al 17 ottobre, il Ministro canadese del Commercio Internazionale Maninder Sidhu, sarà in Italia alla guida di una delegazione imprenditoriale di alto livello, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici bilaterali e aprire nuove prospettive di collaborazione. In occasione della missione, il 13 ottobre dalle 11:00 alle 13:00, si terrà la Sessione Plenaria di Apertura presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma. I rappresentanti dei media sono invitati a partecipare.

L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti del mondo economico e istituzionale di entrambi i Paesi, e metterà in luce le competenze commerciali e tecnologiche del Canada, insieme al suo impegno nel consolidare il partenariato strategico con l’Italia. Al centro della missione, le priorità canadesi in materia di diversificazione degli scambi e attrazione degli investimenti, con un focus su settori chiave quali: Difesa, sicurezza (inclusa la cybersicurezza) e aerospazio, Infrastrutture, Tecnologie pulite, Energia

Moderato da Rosaria Amato de La Repubblica, l’evento offrirà anche un momento per celebrare i rapporti sempre più stretti tra Canada e Italia, favorendo il dialogo su nuove sinergie nei campi dell’innovazione, della sostenibilità e della cooperazione internazionale.

Video in evidenza

Meno burocrazia col Ddl Soprintendenze
Meno burocrazia col Ddl Soprintendenze

mercoledì 8 Ottobre 2025
Draft | Umberto Maerna, Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera
Draft | Umberto Maerna, Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera

mercoledì 8 Ottobre 2025
Plastica, filiera del riciclo alla prova del Green Deal
Plastica, filiera del riciclo alla prova del Green Deal

mercoledì 1 Ottobre 2025