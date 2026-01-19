Fosse una partita di calcio il 2025 avrebbe visto prevalere Pechino su Washington per 5 a 2. Sono i rispettivi punti di crescita di Pil delle due superpotenze globali, con il Financial Times che ha reso noti oggi i dati definitivi cinesi. Ecco perché l’amministrazione Trump continua a sgomitare commercialmente con dazi a mazzi e iniziative geopolitiche sui generis come quelle in atto in Venezuela e Groenlandia.

Cina in netto vantaggio negli scambi commerciali

Per il commercio internazionale cinese il 2025 è stato l’anno del record storico del surplus (export meno import): 1,2 trilioni di $. Il risultato fatto segnare dagli USA è di segno opposto. Il saldo commerciale 2025 è risultato negativo per 1,1 trilioni di $. Questi numeri a specchio ci aiutano a capire meglio cosa stia muovendo le scelte americane di politiche internazionale. E il dato relativo al solo export ce ne dà ulteriore conferma: Pechino ha visto crescere le sue esportazioni 2025 del 6,1%, portandole a quota 3,77 trilioni di $, mentre gli Stati Uniti si sono fermati a quota 2,1 trilioni di $.

Cosa comporta l’andamento della partita

La politica cinese di raffreddare le importazioni continua: lo scorso anno sono cresciute di appena lo 0,5%. I dati ufficiali delle Dogane cinesi mostrano come il saldo commerciale positivo sia quasi raddoppiato dal 2021 al 2025, passando da 676 miliardi di $ a 1190 miliardi di $. Il balzo è frutto della diversificazione geografica delle vendite cinesi all’estero, non più focalizzate sul mercato americano, ma dirottate verso l’Unione europea, l’ASEAN, l’Africa e l’America Latina. Se si prende in considerazione la sola relazione commerciale diretta tra Cina e USA, Pechino esporta negli USA beni per 430 miliardi di $, mentre Washington appena 150 miliardi di $ (che in termini calcistici sarebbe un 3-1). Lato saldo commerciale diretto nel confronto diretto gli USA perdono 280 miliardi di $. Oggi per il commercio cinese gli USA valgono appena l’8,8% del totale. Inforcando gli occhiali di Washington il deficit commerciale con la Cina è in rapido raffreddamento, ma resta significativo. A dicembre 2025 le importazioni USA dal Dragone sono calate di circa il 30%. Parte di questa riduzione (oltre un terzo) è però solo apparente, frutto di triangolazioni via Vietnam, Messico e Sud-Est asiatico. il deficit complessivo USA resta alto perché le importazioni si sono semplicemente spostate dalla Cina verso altri Paesi, e non perché ne sia diminuito il consumo. Ciò significa che i dazi USA hanno ridotto il peso diretto della Cina, ma non il deficit complessivo. E soprattutto che la dipendenza reciproca Washington-Pechino sia in netto calo. A discapito della necessità di dialogo e collaborazione.