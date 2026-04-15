Unicorni made in Italy, la carica dei nove: chi guida il boom tech da 28 miliardi

C’è un’Italia che cresce lontano dai riflettori della manifattura tradizionale e dai ritmi lenti della politica industriale. È l’Italia del software, delle piattaforme digitali, dell’intelligenza artificiale. Un ecosistema che, secondo l’ultima edizione dell’Italian Tech Landscape, vale oggi 15,2 miliardi di euro di ricavi e che ha già prodotto 9 unicorni, per una valutazione complessiva di quasi 29 miliardi e oltre 24mila occupati. Non si tratta più di startup promettenti, ma di aziende strutturate, capaci di generare valore reale e competere su scala globale. A guidare questa trasformazione è Bending Spoons, il campione nazionale del software, che con una valutazione di 11 miliardi rappresenta il salto di qualità definitivo del tech italiano: da nicchia innovativa a industria vera e propria. Subito dietro si colloca Technoprobe, valutata 7,9 miliardi, che racconta un’altra faccia dell’innovazione: quella industriale e strategica.

In un mondo segnato dalla competizione sui semiconduttori, la presenza di un player italiano in questo segmento è tutt’altro che marginale. Completa il podio Reply, con 2,4 miliardi di valutazione ma soprattutto 2,6 miliardi di fatturato. Più che un unicorno in senso stretto, è una macchina industriale della consulenza digitale, capace di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella трансizione tecnologica. Accanto ai grandi nomi si muove una galassia più eterogenea ma altrettanto significativa.

Satispay ha rivoluzionato i pagamenti digitali, diventando una delle poche fintech europee capaci di imporsi su larga scala senza passare dal sistema bancario tradizionale. Scalapay ha intercettato la crescita dell’e-commerce con il modello “buy now, pay later”, mentre Facile.it continua a dominare il mercato della comparazione online. C’è poi l’innovazione meno visibile ma altrettanto cruciale: Namirial, specializzata in firma digitale e gestione documentale, rappresenta l’infrastruttura silenziosa della digitalizzazione. Sul fronte assicurativo, Prima Assicurazioni dimostra come anche settori tradizionali possano essere reinventati grazie al digitale, con ricavi che superano il miliardo. Infine, tra le realtà più giovani spicca Domyn, scommessa sull’intelligenza artificiale e simbolo di una nuova fase del settore, in cui il valore si costruisce più sulle prospettive che sui ricavi attuali.

Il dato più interessante, però, non è il numero degli unicorni, ma la loro natura. Non esiste un unico modello italiano: piattaforme globali, industria deep tech, servizi digitali, fintech e AI convivono in un ecosistema sempre più articolato. È questa diversificazione a rendere credibile l’idea di un’Italia capace di giocare un ruolo nel panorama tecnologico europeo. Il tech, oggi, pesa per lo 0,78% del PIL nazionale e continua ad attrarre capitali, con oltre 500 milioni investiti nel 2025. Numeri ancora lontani da quelli delle grandi economie digitali, ma sufficienti a segnare un cambio di passo. La vera sfida, ora, non è celebrare il boom, ma consolidarlo. Perché se gli unicorni rappresentano la punta dell’iceberg, è dalla solidità dell’intero ecosistema che dipenderà la capacità del Paese di trasformare questa crescita in un vantaggio strutturale. In altre parole, il futuro del tech italiano non si gioca sui singoli campioni, ma sulla possibilità di farne un sistema.