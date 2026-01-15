Dal rischio sismico ai programmi spaziali, dalle Paralimpiadi alle politiche familiari. Il bilancio di previsione 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri cuba 5,7 miliardi di euro e fotografa le priorità di Palazzo Chigi e del governo Meloni nel quadro delle nuove regole europee di governance economica e della spending review.

Spese superiori al miliardo

Le voci di spesa più consistenti sono quelle per la Protezione civile e le politiche spaziali e aerospaziali (rispettivamente 1,27 e 1,24 miliardi). Di questi oltre 700 milioni finanziano programmi nazionali e internazionali che includono la partecipazione italiana all’ESA, mentre 450 milioni coprono il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana. Circa 75 milioni vanno a prevenzione del rischio sismico, fondi per i Campi Flegrei, flotta antincendio e interventi su calamità naturali.

Disabilità e politiche giovanili: la coppia da quasi un miliardo

Politiche giovanili e Servizio Civile cubano 437 milioni di euro, strumenti che il governo Meloni considera centrali per l’occupazione giovanile e la coesione sociale. Le politiche in favore delle persone con disabilità costeranno 457 milioni, di cui 418 confluiscono nel fondo unico per l’inclusione, a cui si aggiungono risorse per il monitoraggio e i servizi di supporto.

Le altre spese

In forte crescita rispetto al 2025 le spese per le politiche per la famiglia che cubano 205 milioni (+44,8%). Fondi per centri estivi, infanzia e adolescenza, con 14 milioni per le adozioni internazionali e risorse contro pedofilia e cyberbullismo. Al cluster sport vanno 300 milioni, tra i quali spiccano i 50 milioni per la Paralimpiadi Milano-Cortina, 100 milioni per gare ciclistiche nel Mezzogiorno e 103 milioni che confluiscono nel Fondo sport e periferie. Ad affari regionali e autonomie sono destinati 213 milioni, che comprendono fondi per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni e appena 2,7 milioni per compensare gli svantaggi dell’insularità. Alla prevenzione sismica e Casa Italia vanno 237 milioni, di cui 126 per la riduzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche considerate strategiche. All’8 per mille e al coordinamento amministrativo vanno 200 milioni, con i fondi derivanti da 8 per mille allo Stato – cresciuti a 200 milioni – destinati a beni culturali, calamità naturali e fame nel mondo. Per le pari opportunità sono destinati 154 milioni, di cui 108 per il contrasto alla violenza contro le donne e 22 milioni contro la tratta degli esseri umani. Nel complesso Palazzo Chigi rivendica una gestione “prudente ed essenziale”, con riduzioni sui consumi intermedi e un contributo alla manovra di finanza pubblica pari a oltre 100 milioni tra risparmi e riversamenti allo Stato.