(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto economico de Il Riformista)

Il Made in Italy è più di un’etichetta: è un patrimonio culturale, un insieme di competenze tramandate nel tempo, un valore aggiunto riconosciuto a livello globale. Per Manifatture Sigaro Toscano, che da oltre due secoli produce un’icona dell’artigianalità italiana, diventato anche un simbolo dello stile di vita italiano, la tutela della filiera nazionale è un impegno quotidiano fatto di qualità, innovazione e internazionalizzazione.

Per garantire un futuro competitivo alle imprese italiane, è essenziale adottare strategie mirate. Primo fra tutti, il sostegno alla qualità e alla tracciabilità delle produzioni, che significa incentivare certificazioni riconosciute a livello internazionale e investire in digitalizzazione, valorizzando l’intera filiera e rendendola così più efficiente e trasparente. Ciò non solo rafforza la reputazione del Made in Italy, ma anche protegge il consumatore finale.

Un secondo pilastro è il supporto all’internazionalizzazione. Le aziende italiane che esportano devono poter contare su strumenti finanziari adeguati, come fondi dedicati e agevolazioni per la partecipazione a fiere e missioni commerciali. Allo stesso tempo, è fondamentale che le istituzioni italiane ed europee continuino a negoziare accordi bilaterali per ridurre le barriere all’export e tutelare le specificità delle nostre produzioni.

La lotta alla contraffazione e al c.d. Italian sounding è una minaccia che non possiamo ignorare. Ogni anno, prodotti che evocano l’italianità – senza rispettarne gli standard – sottraggono valore alla nostra economia. Serve un impegno congiunto tra aziende e istituzioni per rafforzare i controlli e sensibilizzare i consumatori globali sull’importanza dell’autenticità.

Infine, la sostenibilità è la chiave per un Made in Italy che guardi al futuro. Le imprese che investono in processi a basso impatto ambientale devono essere incentivate: oggi qualità e sostenibilità sono indissolubilmente legate nella percezione dei mercati internazionali.

Il sigaro Toscano è un simbolo di questa eccellenza: un prodotto unico, nato dalla tradizione e amato nel mondo per la sua espressione autentica dello stile di vita italiano. Preservare e valorizzare il Made in Italy significa difendere un’eredità fatta di passione, artigianalità e innovazione. Noi di Manifatture Sigaro Toscano siamo orgogliosi di essere ambasciatori di questi valori.



*Stefano Mariotti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Manifatture Sigaro Toscano