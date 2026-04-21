E’ la settimana in cui Milano indossa i panni della filiera industriale. Apre il Salone del Mobile, e non si tratta di una fiera qualunque, ma di una piattaforma globale dove il Made in Italy si racconta, misura e soprattutto proietta. E’ una dichiarazione di presenza dell’Italia nel mondo che conta, quello della manifattura di qualità, del design e dell’innovazione produttiva. Lo testimoniano le presenze della Premier Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini. Il Salone è il luogo in cui il sistema Paese si mette in vetrina senza filtri, portando con sé una filiera che va ben oltre il prodotto finito e coinvolge territori, competenze e saper fare stratificati nel tempo.

I numeri aiutano a capire perché. Il comparto del mobile italiano vale oggi circa 26,7 miliardi di euro di fatturato, confermandosi leader europeo e davanti ai principali competitor continentali. Ma è allargando lo sguardo alla filiera legno-arredo che si coglie la dimensione reale del fenomeno: oltre 52 miliardi di euro di fatturato nel 2025, più di 62mila imprese e circa 292mila addetti, con un peso che supera il 4% della manifattura nazionale e contribuisce per oltre il 2% al nostro Pil. Una delle architravi industriali del Paese. Dentro questi numeri si muove una geografia produttiva fatta di distretti e campioni industriali. Nomi come Molteni, Poliform, Minotti, Poltrona Frau, Scavolini o Lube rappresentano la punta visibile di un sistema che combina dimensione industriale e cultura progettuale, con fatturati che sfiorano o superano i 200-300 milioni per singola azienda. Accanto a loro, una costellazione di piccole e medie imprese alimenta la vera forza del Made in Italy: una filiera diffusa, capace di personalizzazione e qualità che difficilmente trova equivalenti nei modelli produttivi più standardizzati. Il valore economico dell’appuntamento milanese non si esaurisce nei numeri, pur rilevanti. L’arredo rappresenta uno dei pilastri più solidi dell’export italiano, con una quota determinante del fatturato generata sui mercati esteri: circa 14,2 miliardi di euro su un totale di 27,7 miliardi per il solo macrosistema arredamento. In alcune aree produttive, come la Lombardia, oltre la metà della produzione è destinata all’estero, raggiungendo più di 180 Paesi. Il Salone amplifica questa vocazione, trasformandosi in un moltiplicatore di opportunità commerciali. Buyer, architetti, developer e operatori arrivano da ogni continente con un obiettivo chiaro: intercettare quel mix di estetica, qualità e affidabilità che definisce il prodotto italiano. Ma è soprattutto sul piano della visibilità internazionale che il Salone gioca la sua partita più strategica. Milano diventa per una settimana il centro del discorso globale sul design, contaminando linguaggi e settori. Non è solo arredo: è lifestyle, è architettura, è cultura materiale. Le aziende italiane — dai grandi gruppi ai distretti — trovano qui una cassa di risonanza che nessuna campagna di marketing potrebbe replicare. La presenza fisica, l’esperienza diretta del prodotto, il dialogo con i professionisti: tutto contribuisce a rafforzare un posizionamento che non si costruisce soltanto sul prezzo, ma su un’idea di valore complessivo. I player del Made in Italy arrivano a questo appuntamento con una consapevolezza nuova. Non basta più essere belli e ben fatti. Serve innovare sui materiali, sulla sostenibilità, sui processi. Serve raccontare una storia credibile in un mercato sempre più attento all’impatto ambientale e sociale. In questo senso, il Salone diventa anche un banco di prova per la capacità del settore di evolvere senza perdere la propria identità. Le aziende che espongono oggi non presentano solo prodotti, ma visioni industriali: filiere più corte, tracciabilità, integrazione tra artigianato e tecnologia. E poi c’è la filiera, spesso invisibile ma fondamentale. Dietro ogni pezzo esposto ci sono falegnamerie, fornitori di materiali, progettisti, logistica, competenze tecniche diffuse sul territorio. Il Salone è anche il momento in cui questa rete si rende visibile e riconoscibile come sistema. È qui che si misura la tenuta di un modello produttivo che ha fatto della qualità diffusa la sua forza: un ecosistema che vale oltre 52 miliardi e che tiene insieme industria, territorio ed export. In un Paese che spesso fatica a raccontare le proprie eccellenze industriali, il Salone del Mobile rappresenta una rara eccezione: un evento capace di unire narrazione e sostanza, immagine e fatturato. L’inaugurazione di oggi segna l’inizio di una settimana decisiva non solo per chi espone, ma per l’intero sistema economico italiano. Perché qui non si vendono soltanto mobili: si esporta un’idea di Italia che continua, nonostante tutto, a essere richiesta e molto apprezzata nel mondo.