Con oltre due secoli di storia alle spalle, Manifatture Sigaro Toscano (MST) continua a coniugare tradizione e innovazione. Per il 2025, l’azienda presenta una novità destinata a lasciare il segno nel settore del tabacco di alta gamma: il sigaro Toscano “Aquila”, un prodotto che celebra i valori di istinto, eleganza e libertà, ben rappresentati dal rapace raffigurato sulla confezione.

Il nuovo sigaro si distingue per una lavorazione meticolosa che esalta il gusto e la complessità aromatica. Rivestito da una fascia di tabacco Kentucky nordamericano, proveniente dalle foglie selezionate del Tennessee, racchiude un ripieno di Kentucky italiano e statunitense, un blend studiato per offrire un’esperienza intensa e appagante. La lunga stagionatura, realizzata in ambienti a temperatura controllata, consente un affinamento ottimale, garantendo un equilibrio perfetto tra forza e raffinatezza.

Aquila è prodotto negli stabilimenti MST di Lucca ed è disponibile in due formati distintivi: Assolo, che mantiene la classica forma dei sigari Toscano, e Robusto, noto come “l’inammezzabile”, progettato per essere gustato intero senza possibilità di divisione. Con questa doppia proposta, l’azienda conferma il proprio impegno nell’innovare il segmento premium senza tradire la tradizione plurisecolare che la contraddistingue.

Il lancio di Aquila arriva in un momento particolarmente favorevole per Manifatture Sigaro Toscano. «Abbiamo chiuso il 2024 con risultati da record, registrando una crescita dell’export del +30% del fatturato», ha dichiarato Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di MST. L’espansione internazionale rappresenta uno dei pilastri della strategia di crescita dell’azienda, che negli ultimi mesi ha compiuto un importante passo avanti con la prima spedizione ai duty free cinesi, un mercato dalle enormi potenzialità. «Il trend ci sta proiettando verso nuovi mercati, con grandi aspettative per il futuro», ha aggiunto Mariotti.

Questo slancio positivo si inserisce in un contesto di trasformazione dell’industria del tabacco, dove la domanda per prodotti artigianali e di alta qualità continua a crescere. MST, forte della propria eredità e della capacità di innovare, si posiziona come un attore chiave in un settore sempre più orientato alla personalizzazione dell’esperienza di consumo.

Con il lancio di Aquila, Manifatture Sigaro Toscano non introduce solo un nuovo prodotto, ma riafferma la propria leadership nel panorama internazionale, confermando la capacità di portare il made in Italy sui mercati globali con un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.