L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale aderisce a ONTM

Un polo del mare sempre più coeso e centrale nel Sistema Paese. Va proprio in questa direzione l’adesione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale all’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM), prima tra tutte le AdSP italiane a sposare visione e mission di ONTM.

“Un’opportunità di confronto e condivisione con altri stakeholder pubblici e privati”, ha commentato la Commissaria Straordinaria Federica Montaresi, “per costruire insieme un percorso di valorizzazione della risorsa mare da ogni punto di vista, economico, ambientale, sociale e culturale nel segno di un approccio innovativo e sinergico”.

Un motivo d’orgoglio, sostiene Montaresi per “essere la prima AdSP a livello nazionale ad aderire all’Osservatorio”, rafforzando ulteriormente il “legame tra l’AdSP e le altre istituzioni per promuovere progetti che possano valorizzare il nostro territorio, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione dell’intero cluster Mare, asset strategico per il nostro sistema portuale e per lo sviluppo del Paese” .

L’adesione dell’AdSP del Mar Ligure Orientale a ONTM riflette in maniera chiara e inequivoca come il sistema pubblico e privato non solo debbano, ma possano collaborare in maniera sinergica per affrontare le diverse sfide che oggi attendono il Paese: la digitalizzazione del comparto, la transizione energetica, lo sviluppo economico sostenibile e la difesa dell’ecosistema ambientale marino.

A Montaresi fa eco il Presidente di ONTM Roberto Minerdo che sottolinea come “sia un onore che l’AdSP del Mar Ligure Orientale abbia voluto essere la prima Autorità di Sistema Portuale a aderire all’Osservatorio quale nuovo socio: una scelta che riflette – evidentemente – una comunione di intenti votata, con pragmatismo e concretezza, a un programma di attività destinato a costituire un ulteriore tassello nel percorso di rinnovamento di quella che è e deve essere la consapevolezza della centralità di tutto il Cluster Mare per l’Italia”.

La Commissaria Federica Montaresi ha anche aderito al Comitato Strategico ONTM, il think tank composto da personalità del mondo istituzionale ed economico del Paese che – con il coordinamento del Direttore Generale dell’Osservatorio Federico Ottavio Pescetto – si propone quale punto di osservazione privilegiato sulle dinamiche del Cluster Mare, ponendosi al servizio dell’Italia con proattività e pragmatismo.