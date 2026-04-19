Il commercio internazionale non è più soltanto una questione di dazi. È una competizione tra sistemi normativi. Negli ultimi anni l’Organizzazione Mondiale del Commercio ha registrato una crescita costante delle cosiddette misure non tariffarie: standard sanitari, requisiti di etichettatura, certificazioni di origine, che incidono sull’accesso ai mercati tanto quanto le barriere doganali tradizionali. In questo contesto si inserisce la nuova legge italiana sulla tutela agroalimentare, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati e destinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il provvedimento riorganizza in modo organico il sistema penale e amministrativo a difesa delle filiere alimentari, introducendo nuovi reati e aggravanti specifiche. Non si tratta soltanto di repressione delle frodi. È un atto di politica economica. Secondo il Rapporto 2024 di ISMEA–Fondazione Qualivita, il comparto delle Indicazioni Geografiche italiane ha generato 20,7 miliardi di euro di fatturato, di cui 12,3 miliardi derivanti dall’export. Si tratta di una componente strategica del commercio estero italiano. La protezione di questo valore non è neutrale. In ambito WTO, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono oggetto da decenni di controversie tra sistemi giuridici differenti, in particolare tra l’approccio europeo, fondato sulla tutela territoriale forte, e quello statunitense, più permissivo sull’uso generico delle denominazioni. Inasprire il sistema penale nazionale significa rafforzare la credibilità internazionale del modello italiano di tutela. La legge introduce nel Codice penale: il reato di frode alimentare, con reclusione da 2 mesi a 1 anno; il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, con reclusione da 3 a 18 mesi; l’aggravante di agropirateria per condotte organizzate e continuative; aggravanti specifiche per quantità rilevanti e per falsa certificazione biologica. Viene inoltre rafforzata la disciplina della contraffazione delle Indicazioni Geografiche, con pene fino a 4 anni di reclusione e multe fino a 50.000 euro. Elemento strutturalmente rilevante è l’introduzione di sanzioni amministrative parametrate al fatturato dell’impresa, fino al 3%, con tetti massimi elevati nei casi più gravi. Questo principio, già utilizzato in ambito antitrust e nella normativa europea sulla concorrenza, trasforma la multa da costo marginale a vero strumento di deterrenza. Il legislatore introduce così una proporzionalità economica che incide anche sui grandi operatori, evitando l’asimmetria che in passato poteva rendere inefficaci le sanzioni nei confronti di soggetti di grandi dimensioni. La legge istituzionalizza inoltre una Cabina di regia per i controlli amministrativi, con l’obiettivo di coordinare l’attività ispettiva e ridurre duplicazioni. In un sistema complesso come quello agroalimentare italiano, che coinvolge controlli sanitari, doganali, antifrode e ambientali, la capacità amministrativa è parte integrante della competitività. Secondo l’OCSE, l’efficacia dei controlli e la prevedibilità normativa sono fattori determinanti per l’attrattività dei sistemi economici avanzati. Un coordinamento stabile riduce incertezza e rafforza la reputazione del sistema. Il testo interviene anche su aspetti puntuali ma economicamente sensibili: divieto di utilizzo improprio del termine “latte” per prodotti vegetali, con sanzioni fino al 3% del fatturato; piattaforma nazionale di tracciabilità per la filiera bufalina; piano straordinario di controlli lungo l’intera catena produttiva; riordino del sistema sanzionatorio nella pesca con proporzionalità rispetto all’impatto ambientale. Sono interventi che rafforzano la coerenza tra denominazione commerciale, origine geografica e qualità effettiva del prodotto. Il concetto di “weaponization” delle norme non implica aggressività giuridica, ma riconosce che gli ordinamenti contemporanei utilizzano strumenti regolatori per difendere interessi economici strategici. Negli ultimi anni l’Unione europea ha sviluppato strumenti di difesa commerciale, screening sugli investimenti esteri e meccanismi anti-coercizione. In parallelo, anche le legislazioni nazionali rafforzano i propri presidi interni. L’agroalimentare, per l’Italia, non è soltanto settore produttivo: è componente strutturale dell’export, dell’occupazione e dell’immagine internazionale. Rafforzarne la tutela penale significa consolidare una posizione competitiva in un contesto globale frammentato, in cui standard, certificazioni e controlli diventano parte integrante della competizione tra sistemi. La legge giaceva nei cassetti da oltre un decennio. La sua approvazione oggi avviene in un momento in cui la sicurezza economica è entrata stabilmente nel lessico politico europeo. Difendere il Made in Italy non è soltanto una questione identitaria. È un tema di credibilità normativa, di tutela delle filiere strategiche e di posizionamento internazionale. In un’economia globale dove le regole contano quanto i prezzi, anche il diritto penale diventa parte della politica industriale.