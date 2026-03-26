Hilton, Cisco, MetLife, Biogen e Auditel vincono i Best Workplaces Italia 2026

Se la qualità della vita passa per il lavoro, prendete nota delle aziende Best Workplaces Italia 2026. Nella categoria delle imprese con oltre 1.000 collaboratori guida Hilton, seguita da AbbVie e TP. Tra le organizzazioni con 500-999 dipendenti si impone Cisco, davanti a Bending Spoons e ConTe.it. Nella fascia 150-499 collaboratori il primo posto è occupato da MetLife, con Bristol Myers Squibb e Jet HR a completare il podio. Tra le aziende con 50-149 dipendenti vince Biogen, seguita da Galileo Life e Reverse SpA. Infine, nella categoria 10-49 collaboratori, il primato va a Auditel, davanti a Trek Bicycle e ACSoftware.

Sono questi i brand in cima al ranking Best Workplaces Italia 2026, elaborato da Great Place to Work Italia e giunto al suo 25° anniversario. La classifica si basa sulle opinioni di oltre 210mila collaboratori appartenenti a 415 organizzazioni. Un’indagine che restituisce una fotografia chiara: il vero fattore competitivo oggi non è solo la dimensione o il settore, ma la qualità del clima interno.

Il dato più significativo è il Trust Index medio all’85%, in crescita di un punto rispetto al 2025, che segna un divario netto rispetto alle aziende certificate ma non presenti in classifica (75%) e soprattutto rispetto alla media italiana del 44%, con uno scarto di 41 punti percentuali. A questo si affianca un Overall Satisfaction dell’87%, stabile su base annua ma superiore di 44 punti rispetto alla norma nazionale. È qui che si misura la distanza tra le aziende che attraggono e trattengono talento e il resto del sistema produttivo.

La fiducia, però, non è solo un indicatore culturale: è anche un moltiplicatore economico. Le aziende presenti nel ranking registrano una crescita media del fatturato del +20%, contro il +1% delle imprese italiane di industria e servizi rilevate da Istat. Un differenziale che conferma come il coinvolgimento dei collaboratori sia oggi una leva diretta di sviluppo e competitività.

Dal punto di vista settoriale, il ranking evidenzia una forte concentrazione nell’innovazione: il 25,3% delle aziende appartiene al settore IT, seguito da biotecnologie e farmaceutica (14,67%) e servizi finanziari e assicurativi (12%). Più indietro industria manifatturiera (10,67%), servizi professionali (9,33%) e sanità (5,33%), mentre retail, telecomunicazioni e hospitality si fermano al 4%. Anche la distribuzione geografica è altamente polarizzata: il 72% delle aziende ha sede tra Lombardia (49,3%) e Lazio (22,67%), con 11 regioni rappresentate complessivamente e ampie aree del Paese escluse dalla mappa dei migliori ambienti di lavoro.

Il profilo dei lavoratori conferma una struttura equilibrata ma generazionalmente definita: 50% uomini e 49% donne, con il 76% composto da collaboratori operativi. I Millennial rappresentano la quota maggiore (47%), seguiti dalla Generazione X (44%) e dalla Gen Z (10%). Una forza lavoro che premia contesti in cui l’ascolto e la partecipazione sono reali, non dichiarati.

Tra gli indicatori organizzativi, crescono meritocrazia (73%, +2%) ed eventi aziendali (90%, +2%), mentre calano leggermente responsabilizzazione, benefit e flessibilità (tutti a -1%). Ma la vera differenza si gioca su elementi meno tangibili: comunicazione, cura, coinvolgimento e supporto. Nei commenti dei collaboratori, ciò che rende un ambiente di lavoro distintivo è soprattutto l’aiuto reciproco (21%), seguito da atmosfera (13%) e collaborazione (12%). In fondo alla classifica, invece, si trovano temi spesso centrali nel dibattito pubblico come work-life balance e flessibilità (8%). Tra le priorità di miglioramento emergono invece retribuzione (19%), processi interni (17%) e comunicazione (16%).

Anche la dimensione aziendale incide sulla percezione della fiducia: le piccole imprese registrano un Trust Index del 94%, contro l’88% delle medie, l’85% delle medio-grandi e il 79% delle grandi organizzazioni. Un dato che suggerisce come la prossimità e la qualità delle relazioni restino determinanti.

A 25 anni dalla nascita del ranking, il messaggio che arriva dal Best Workplaces Italia 2026 è chiaro: in un mercato del lavoro sempre più competitivo e instabile, il vero vantaggio strategico non è solo tecnologico o finanziario, ma umano. Le aziende che guidano la classifica dimostrano che investire nella fiducia non è un costo, ma una scelta che genera valore, crescita e resilienza.